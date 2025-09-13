#АЭС в Казахстане
События

В Атырау задержан подозреваемый с крупной партией синтетических наркотиков

наркотики, Атырау, полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 12:26 Фото: Polisia.kz.
12 сентября 2025 года задержан 28-летний житель Кызылординской области, занимавшийся распространением синтетических наркотиков на территории Атырау, сообщает Zakon.kz.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемого изъяты зип-пакеты с порошкообразным веществом, имеющим характерный запах.

"По его указанию на территории города были обнаружены и изъяты 105 свертков и три крупных зип-пакета. Согласно экспертному заключению, изъятое вещество является синтетическим наркотиком: 148,75 г альфа-PVP и 80 г мефедрона", – сообщает пресс-служба ДП Атырауской области.

Подозреваемый водворен под стражу. По данному факту начато досудебное расследование. 

Ранее в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области рассказали о задержании молодого человека, путешествующего по городам Казахстана с криминальными целями.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
