20:33 08.12.2021
Пеле вновь госпитализирован
Фото: Instagram/pele
Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле госпитализирован для лечения опухоли в толстой кишке, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, лечение он проходит в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.
Отмечается, что легендарный футболист чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии. Он пройдет ряд медицинских процедур и будет выписан в ближайшие несколько дней.
Пеле в конце августа был госпитализирован для планового обследования, которое выявило опухоль в кишечнике. Бывший футболист перенес операцию и был выписан из больницы в конце сентября.