Пеле вновь госпитализирован

Как пишут РИА Новости, лечение он проходит в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Отмечается, что легендарный футболист чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии. Он пройдет ряд медицинских процедур и будет выписан в ближайшие несколько дней.

Пеле в конце августа был госпитализирован для планового обследования, которое выявило опухоль в кишечнике. Бывший футболист перенес операцию и был выписан из больницы в конце сентября.