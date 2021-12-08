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22:18 08.12.2021

Диетолог советует «оздоровить» два популярных новогодних салата

Фото: pixabay
Врач-диетолог российского Центра медицинской профилактики Антонина Чарышкина самым вредным новогодним блюдом считает салаты оливье и селедку под шубой, передает Zakon.kz.

Как рассказала изданию «Доктор Питер» врач, в оливье сочетается сразу несколько особо вредных продуктов.

В первую очередь, майонез. Он очень калорийный, соленый и содержит эмульсию из белка, жиров и простых углеводов, слишком тяжелую для переваривания. Вареная колбаса тоже отличается большой калорийностью, содержит нитриты, фосфаты, глутамат, консерванты и много соли. В целом это плохо влияет на обменные процессы, микрофлору, угнетает работу нервной системы, клеточное дыхание. Врач-диетолог российского Центра медицинской профилактики Антонина Чарышкина

Главным «злом» селедки под шубой эксперт называет майонез. Кроме того, сама же селедка содержит много соли и довольно калорийна. А отварной картофель обладает высоким гликемическим индексом и добавляет калорийности.

«Оздоровить» привычные салаты, по словам Чарышкиной, можно, заменив майонез на соус из смеси йогурта, горчицы и лимонного сока. Это сразу уменьшит калорийность блюда в пять раз. А также заменить вареную колбасу на отварное куриное мясо. Не добавлять картофель или взять его совсем немного. Совет уменьшить количество картошки касается и салата селедка под шубой. Для баланса диетолог предлагает добавить слой из тертых свежих яблок или огурцов.

Елена Беляева
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