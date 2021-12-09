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06:44 09.12.2021

Врач назвала продукт, который улучшает работу мозга

Фото: WikiCommons
По словам нутрициолога, морская капуста — один из продуктов для профилактики заболеваний щитовидной железы и улучшения работы мозга, сообщает Zakon.kz.   

Она отметила, что положительный эффект морской капусты заключается в высоком содержании органического йода, а также железа, магния, цинка, хрома, жирных кислот, антиоксидантов, витаминов (А, группы В, С, Е, D, K).

Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки. Нутрициолог Ольга Ковиненко

Специалист добавила, что необходимо прочитать состав на упаковке с морской капустой. В продукте не должно содержаться консервантов или усилителей вкуса.

Материал носит рекомендательный характер, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Дана Тургынбай
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