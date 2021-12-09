06:44 09.12.2021
Врач назвала продукт, который улучшает работу мозга
Фото: WikiCommons
По словам нутрициолога, морская капуста — один из продуктов для профилактики заболеваний щитовидной железы и улучшения работы мозга, сообщает Zakon.kz.
Она отметила, что положительный эффект морской капусты заключается в высоком содержании органического йода, а также железа, магния, цинка, хрома, жирных кислот, антиоксидантов, витаминов (А, группы В, С, Е, D, K).
Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки. Нутрициолог Ольга Ковиненко
Специалист добавила, что необходимо прочитать состав на упаковке с морской капустой. В продукте не должно содержаться консервантов или усилителей вкуса.
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