Врач назвала продукт, который улучшает работу мозга

Она отметила, что положительный эффект морской капусты заключается в высоком содержании органического йода, а также железа, магния, цинка, хрома, жирных кислот, антиоксидантов, витаминов (А, группы В, С, Е, D, K).

Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки. Нутрициолог Ольга Ковиненко

Специалист добавила, что необходимо прочитать состав на упаковке с морской капустой. В продукте не должно содержаться консервантов или усилителей вкуса.