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07:04 09.12.2021

«Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф ЛЧ

Фото: Instagram/championsleague
8 декабря в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов немецкая «Бавария» принимала на своем поле «Барселону» из Испании, сообщает Zakon.kz.

Болельщики, собравшиеся на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, увидели очередную победу хозяев. «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 3:0. Каталонский клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2001 года.

Счет на 34-й минуте встречи открыл форвард «Баварии» Томас Мюллер с передачи Роберта Левандовского. Через 10 минут другой нападающий мюнхенцев, Лерой Зане, укрепил преимущество – 2:0.

А во втором тайме до разгромного счет довел полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Немецкий клуб набрал 18 очков и вышел в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе Е.

«Барселона» с семью очками завершила групповой этап на 3-м месте и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА.

Куандык Шынасилов
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