07:04 09.12.2021
«Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф ЛЧ
Фото: Instagram/championsleague
8 декабря в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов немецкая «Бавария» принимала на своем поле «Барселону» из Испании, сообщает Zakon.kz.
Болельщики, собравшиеся на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, увидели очередную победу хозяев. «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 3:0. Каталонский клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2001 года.
Счет на 34-й минуте встречи открыл форвард «Баварии» Томас Мюллер с передачи Роберта Левандовского. Через 10 минут другой нападающий мюнхенцев, Лерой Зане, укрепил преимущество – 2:0.
А во втором тайме до разгромного счет довел полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Немецкий клуб набрал 18 очков и вышел в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе Е.
«Барселона» с семью очками завершила групповой этап на 3-м месте и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА.