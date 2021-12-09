Почти 700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 декабря 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 104,
в Алматы – 51,
в Шымкенте – 12,
в Акмолинской области – 64,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 29,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 35,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 101,
в Костанайской области – 71,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 81,
в СКО – 83,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 977 714 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1044 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 151,
в Алматы – 200,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 63,
в Актюбинской области – 22,
в Алматинской области – 37,
в Атырауской области – 51,
в ВКО – 37,
в Жамбылской области – 13,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 128,
в Костанайской области – 146,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 7,
в Павлодарской области – 46,
в СКО – 129,
в Туркестанской области – 10.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 945 529 человек.