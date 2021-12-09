Почти 700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 104,

в Алматы – 51,

в Шымкенте – 12,

в Акмолинской области – 64,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 29,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 35,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 101,

в Костанайской области – 71,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 81,

в СКО – 83,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 977 714 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1044 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 151,

в Алматы – 200,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 63,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 37,

в Атырауской области – 51,

в ВКО – 37,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 128,

в Костанайской области – 146,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 46,

в СКО – 129,

в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 945 529 человек.