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08:00 09.12.2021

Почти 700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: Zakon.kz
Количество новых случаев коронавируса в стране пошло на спад. По сравнению с предыдущим днем число больных уменьшилось на 21 случай. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся город Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 104,

  • в Алматы – 51,

  • в Шымкенте – 12,

  • в Акмолинской области – 64,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 29,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 35,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 20,

  • в Карагандинской области – 101,

  • в Костанайской области – 71,

  • в Кызылординской области – 7,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 81,

  • в СКО – 83,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 977 714 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1044 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 151,

  • в Алматы – 200,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 63,

  • в Актюбинской области – 22,

  • в Алматинской области – 37,

  • в Атырауской области – 51,

  • в ВКО – 37,

  • в Жамбылской области – 13,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 128,

  • в Костанайской области – 146,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 7,

  • в Павлодарской области – 46,

  • в СКО – 129,

  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 945 529 человек.

Дана Тургынбай
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