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08:20 09.12.2021

Акмолинская область вновь перешла в «красную» зону по COVID-19

Фото: Zakon.kz
Акмолинская область перешла из «желтой» в «красную» зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.   

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 декабря 2021 года:

  • В «красной» зоне: Акмолинская область.

  • В «желтой» зоне: Нур-Султан и Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

  • В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

  • распространение коронавируса

    Фото: МВК

Дана Тургынбай
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