08:20 09.12.2021
Акмолинская область вновь перешла в «красную» зону по COVID-19
Фото: Zakon.kz
Акмолинская область перешла из «желтой» в «красную» зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 декабря 2021 года:
В «красной» зоне: Акмолинская область.
В «желтой» зоне: Нур-Султан и Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Фото: МВК