МНЭ: Темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%

В январе-ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период наблюдается ускорение роста в секторе услуг, реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях. В январе-ноябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%. Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев

Среди отраслей, добавил он, высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, торговля, водоснабжение, строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность.

Устойчивую тенденцию роста, по данным главы МНЭ, сохраняет и обрабатывающая промышленность: с начала года объем производства вырос на 5,2%. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, а также Алматинской и Кызылординской областях.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения — на 18,5%, в том числе автомобилестроения — на 21,3%, производства вагонов и локомотивов — на 56,7%, стройматериалов — на 9,2%, готовых металлических изделий — на 18,1%, пластмассовых изделий — на 41,4%, фармацевтической продукции — на 27,9%, мебели — на 9,7%, одежды — на 8,7%. Асет Иргалиев

Продолжается, по его данным, восстановление роста в горнодобывающей промышленности. В отчетном периоде объем производства в отрасли увеличился на 0,8%. В разрезе подотраслей производство в добыче металлических руд увеличилось на 3,9%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности — на 1,8%, добыча угля — на 0,7%.

Между тем, сообщил Иргалиев, отрицательные показатели по-прежнему сохраняются в производстве сырой нефти, газа и прочих полезных ископаемых.

Снижение выпуска на 2,5% в отчетном периоде зафиксировано также в сельском хозяйстве. При этом самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.