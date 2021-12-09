Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:52 09.12.2021

МНЭ: Темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%

Фото: pixabay
С начала года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. Об этом на заседании правительства заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент Zakon.kz.
В январе-ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период наблюдается ускорение роста в секторе услуг, реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях. В январе-ноябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%. Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев

Среди отраслей, добавил он, высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, торговля, водоснабжение, строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность.

Устойчивую тенденцию роста, по данным главы МНЭ, сохраняет и обрабатывающая промышленность: с начала года объем производства вырос на 5,2%. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, а также Алматинской и Кызылординской областях.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения — на 18,5%, в том числе автомобилестроения — на 21,3%, производства вагонов и локомотивов — на 56,7%, стройматериалов — на 9,2%, готовых металлических изделий — на 18,1%, пластмассовых изделий — на 41,4%, фармацевтической продукции — на 27,9%, мебели — на 9,7%, одежды — на 8,7%. Асет Иргалиев

Продолжается, по его данным, восстановление роста в горнодобывающей промышленности. В отчетном периоде объем производства в отрасли увеличился на 0,8%. В разрезе подотраслей производство в добыче металлических руд увеличилось на 3,9%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности — на 1,8%, добыча угля — на 0,7%.

Между тем, сообщил Иргалиев, отрицательные показатели по-прежнему сохраняются в производстве сырой нефти, газа и прочих полезных ископаемых.

Снижение выпуска на 2,5% в отчетном периоде зафиксировано также в сельском хозяйстве. При этом самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

Мадина Мамырханова
Libertex МНЭ РК Иргалиев Асет Казахстан
Жители добились переименования села близ Атырау
10.11.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
10.11.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
10.11.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
10.11.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
10.11.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости