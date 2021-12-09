Председатель Нацбанка представил прогноз по инфляции на 2022 год

По словам главы Нацбанка, в Казахстане по итогам ноября этого года годовая инфляция замедлилась впервые за 8 месяцев с 8,9% до 8,7% на фоне замедления продовольственной инфляции с 11,3% до 10,9%, а также платных услуг с 6,9% до 6,4%.

Месячная инфляция в ноябре составила 0,7% и сформировалась ниже средних значений за 5 лет. Замедление продовольственной инфляции обусловлено высокой базой предыдущего года и проводимой правительством работой по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Тем не менее продовольственная инфляция по-прежнему вносит почти половину вклада в годовой рост цен — 4,3 процентных пункта из 8,7%. Ерболат Досаев

Он добавил, что платные услуги демонстрируют умеренную динамику на фоне сдержанного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги.

Вместе с тем проинфляционное влияние оказывает существенное удорожание энергоресурсов, отражаясь на издержках внутренних производителей. В частности, рост цен на ГСМ составил 22,3% в годовом выражении, в том числе по бензину — 18,4%, дизельному топливу — 46,6%.

По оценкам Нацбанка, сезонно-очищенный аннуализированный рост потребительских цен в последние месяцы демонстрирует замедление с пикового значения в июне, составив 5,6% в ноябре 2021 года. Однако сохраняется высокая неопределенность относительно устойчивости данной динамики. На фоне замедления годовой инфляции и роста неопределенности, связанной с появлением нового штамма коронавируса «омикрон», Нацбанк 6 декабря этого года принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,75%. Ерболат Досаев

Также в рамках прогнозного раунда «ноябрь-декабрь» Нацбанком обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей.