08:58 09.12.2021
Председатель Нацбанка представил прогноз по инфляции на 2022 год
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На заседании правительства РК председатель Национального Банка РК Ерболат Досаев рассказал о ситуации с инфляцией в Казахстане и представил прогнозы на 2022 год, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы Нацбанка, в Казахстане по итогам ноября этого года годовая инфляция замедлилась впервые за 8 месяцев с 8,9% до 8,7% на фоне замедления продовольственной инфляции с 11,3% до 10,9%, а также платных услуг с 6,9% до 6,4%.
Месячная инфляция в ноябре составила 0,7% и сформировалась ниже средних значений за 5 лет. Замедление продовольственной инфляции обусловлено высокой базой предыдущего года и проводимой правительством работой по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Тем не менее продовольственная инфляция по-прежнему вносит почти половину вклада в годовой рост цен — 4,3 процентных пункта из 8,7%.Ерболат Досаев
Он добавил, что платные услуги демонстрируют умеренную динамику на фоне сдержанного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги.
Вместе с тем проинфляционное влияние оказывает существенное удорожание энергоресурсов, отражаясь на издержках внутренних производителей. В частности, рост цен на ГСМ составил 22,3% в годовом выражении, в том числе по бензину — 18,4%, дизельному топливу — 46,6%.
По оценкам Нацбанка, сезонно-очищенный аннуализированный рост потребительских цен в последние месяцы демонстрирует замедление с пикового значения в июне, составив 5,6% в ноябре 2021 года. Однако сохраняется высокая неопределенность относительно устойчивости данной динамики. На фоне замедления годовой инфляции и роста неопределенности, связанной с появлением нового штамма коронавируса «омикрон», Нацбанк 6 декабря этого года принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,75%.Ерболат Досаев
Также в рамках прогнозного раунда «ноябрь-декабрь» Нацбанком обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей.
С учетом выхода высокой базы 2021 года и постепенного сокращения внешнего инфляционного давления в течение 2022 года ожидается замедление инфляции, пик которой ожидается в I квартале — 8,8% в среднем за квартал. В соответствии с обновленным базовым сценарием при цене на нефть $70 за баррель инфляция к концу 2022 года составит 6-6,5% с учетом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.Председатель Нацбанка РК