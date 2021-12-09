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Законодательство РК
09:11 09.12.2021

Министр финансов перечислил основные причины неосвоения госбюджета

Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства сообщил, что министерства не освоили 66 млрд тенге, а акиматы на местах — 103 млрд тг, передает корреспондент Zakon.kz.
Расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского — на 99,4%, местных бюджетов — на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тг. Неисполнение составило 81 млрд тг, из них 15 млрд тг — экономия. Неосвоение — 66 млрд тг. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

По его данным, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел.

Основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования.Глава Минфина РК.

Расходы местных бюджетов, добавил министр, составили 8 трлн тг. Не исполнено — 327 млрд тг.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тг. На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тг. Из них освоено 94,2%. Не исполнено 124 млрд тг, в том числе экономия — 21 млрд тг, не освоено 103 млрд тг. Наибольшее неосвоение сложилось в Нур-Султане и Алматы, а также Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях.Министр финансов.
Мадина Мамырханова
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