Министр финансов перечислил основные причины неосвоения госбюджета

Расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского — на 99,4%, местных бюджетов — на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тг. Неисполнение составило 81 млрд тг, из них 15 млрд тг — экономия. Неосвоение — 66 млрд тг. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

По его данным, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел.

Основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования. Глава Минфина РК.

Расходы местных бюджетов, добавил министр, составили 8 трлн тг. Не исполнено — 327 млрд тг.