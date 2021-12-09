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Законодательство РК
09:19 09.12.2021

Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы

Фото: Zakon.kz
В Алматы по ул. Момышулы, не доезжая Almaty Arena, произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Водитель городского автобуса сбил женщину 1961 года рождения, переходившую улицу по пешеходному переходу.

алматы, автобус, наезд, смерть

Фото: Zakon.kz

алматы, автобус, наезд, смерть

Фото: Zakon.kz

Автобус двигался в южном направлении по ул. Момышулы.

алматы, автобус, наезд, смерть

Фото: Zakon.kz

алматы, автобус, наезд, смерть

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель.

алматы, автобус, наезд, смерть

Фото: Zakon.kz

алматы, автобус, наезд, смерть

Фото: Zakon.kz

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