09:19 09.12.2021
Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы по ул. Момышулы, не доезжая Almaty Arena, произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.
Водитель городского автобуса сбил женщину 1961 года рождения, переходившую улицу по пешеходному переходу.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Автобус двигался в южном направлении по ул. Момышулы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz