Финансовые нарушения на миллиарды тенге выявил Минфин

Ерулан Жамаубаев сообщил, что с начала года камеральным контролем охвачено порядка 897 тыс. процедур госзакупок на 11,3 трлн тенге.

По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2996 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 848 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 157 млрд тенге. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

К этому часу, добавил министр, устранены нарушения на 127 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.