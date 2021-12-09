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Законодательство РК
09:27 09.12.2021

Финансовые нарушения на миллиарды тенге выявил Минфин

Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства озвучил итоги аудиторских мероприятий, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что с начала года камеральным контролем охвачено порядка 897 тыс. процедур госзакупок на 11,3 трлн тенге.

По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2996 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 848 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 157 млрд тенге. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

К этому часу, добавил министр, устранены нарушения на 127 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

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