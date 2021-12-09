В Туркестанской области введены в эксплуатацию новые газоизмерительные станции

Обе станции оснащены суперсовременными приборами учета газа и отвечают самым строгим требованиям безопасности.

Новая ГИС «Жетысай» расположена на 372 км магистрального газопровода «Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы» с проектным давлением газа 5,4 МПа (55 кгс/см2) и производительностью 834 000 м3/час. ГИС «Шардара» расположена на 314 км магистрального газопровода «Газли – Шымкент». Она имеет проектное давление газа 7,5 МПа (75 кгс/см2) и аналогичную производительность в 834 000 м3/час.

Фото: АО «КазТрансГаз»

Как рассказал Серикхан Байзаков, технический директор АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА), ввод в эксплуатацию новых станций «Жетысай» и «Шардара» позволит повысить точность измерения учета газа, поступающего из Узбекистана в Казахстан. Кроме того, современное оборудование станций позволяет контролировать качественный состав газа и своевременно определять химические элементы, агрессивно влияющие на металл трубопровода.

Нередко некондиционный газ способствует образованию в полости газопровода гидратов. Это приводит к снижению пропускной способности газопровода, понижает общий срок его службы и требует серьезных инвестиций в ремонт. Поэтому мероприятия по предупреждению подачи некондиционного сырья в магистральный газопровод позволяют сэкономить значительные средства.

Фото: АО «КазТрансГаз»

Рабочий проект новых ГИС разрабатывался с учетом множества факторов. В частности, они рассчитаны на большую нагрузку и соответствуют самым высоким стандартам взрыво- и пожарной безопасности. Кроме того, учитывая их месторасположение вдали от населенных пунктов, станции фактически полностью автономны.

К примеру, ГИС «Шардара» на сегодня является наиболее отдаленным от населенных пунктов объектом в системе компании. Весь производственный процессии и жизнеобеспечение станции здесь осуществляются автономно и не зависят от внешних источников электроэнергии и водоснабжения. Впрочем, каким бы современным и технологичным не было оборудование, самым ценным ресурсом для КазТрансГаза всегда остаются люди. Поэтому по соседству с новыми ГИС компания построила современные вахтовые поселки, где для работников созданы максимально комфортные условия труда и быта. Вернувшись после смены, они могут отдохнуть в спокойной и уютной обстановке.