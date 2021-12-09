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Законодательство РК
10:50 09.12.2021

В Кызылорде начали производство листового стекла

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»
В Кызылорде состоялось торжественное открытие завода по производству и обработке листового стекла. Проект реализует компания China Glass Int. при поддержке МИД РК, НК «Kazakh Invest», а также областного акимата.

Общий объем инвестиций в экономику Казахстана составил 43,7 млрд тг.

интервью

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

В торжественной церемонии открытия предприятия приняли участие председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, председатель правления НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев, руководитель регионального блока НК «Kazakh Invest» Марат Есенов и др.

завод

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

Ожидается, что на заводе будет создано порядка 220 рабочих мест. Также после выхода на полную мощность (более 197 тыс. тонн листового стекла в год, или 600 тонн стекла в сутки) планируется экспорт продукции в страны Центральной Азии, Российскую Федерацию, а также КНР.

Реализация данного проекта позволит увеличить отечественный экспортный потенциал. Стекло является материалом, спрос на который растет во многих сферах повседневной жизни. Отечественное стекло позволит значительно снизить себестоимость услуг и товаров в строительстве жилой и коммерческой недвижимости, автомобилестроении, производстве мебели и предметов интерьера.Глава регионального блока Kazakh Invest Марат Есенов.

листовое стекло

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

Стоит отметить, что в рамках сопровождения данного проекта Kazakh Invest оказало всестороннее содействие в получении соответствующих мер государственной поддержки, привлечении иностранной рабочей силы, а также в проведении переговоров с заинтересованными государственными органами.

Справочно: China National Building Materials является крупнейшим китайским государственным конгломератом, специализирующимся на производстве широкого спектра строительных материалов, и входит в топ-100 крупнейших компаний КНР и в число 200 крупнейших компаний мира.

Анастасия Московчук
МИД РК Абдыкаликова Гульшара Ашимбаев Маулен Казахстан Китай Кызылординская область
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