Как вырастут пособия и выплаты в 2022 году
Так, с 1 января 2022 года проиндексируют величину прожиточного минимума и минимального расчетного показателя (МРП) на 5%.
Прожиточный минимум составит 36 018 тг. МРП — 3063 тг. Минимальный размер заработной платы вырастет до 60 000 тг. Все это в итоге приведет к увеличению размеров пенсий, пособий и социальных выплат.
Пособия по уходу за ребенком до одного года и многодетным матерям в 2022 году
Размер пособия на рождение ребенка фиксированный и составит:
на первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП (116 394 тг);
на четвертого и более детей — 63 МРП (192 969 тг).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижении им одного года назначается неработающим женщинам и мужчинам, осуществляющим уход за ребенком и не являющимся участниками системы обязательного социального страхования.
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им одного года для неработающих женщин и мужчин составит:
на первого ребенка — 5,76 МРП (17 643 тг);
на второго ребенка — 6,81 МРП (20 859 тг);
на третьего ребенка — 7,85 МРП (24 044 тг);
на четвертого и более — 8,9 МРП (27 261 тг).
Фото: Zakon.kz
Пособие для семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет, назначают независимо от доходов семьи:
на четверых детей — 16,03 МРП (49 100 тг);
на пятерых детей — 20,04 МРП (61 382 тг);
на шестерых детей — 24,05 МРП (73 665 тг);
на семерых детей — 28,06 МРП (85 948 тг);
на восьмерых и более детей — 32,06 МРП (98 200 тг), плюс по 4 МРП за каждого последующего ребенка.
Женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа» (родившие и воспитавшие 7 и более детей), «Күміс алқа» (родившие и воспитавшие 6 детей) или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней, выплачивается ежемесячно государственное пособие в размере 6,4 МРП (19 603 тг).
Работающие женщины, находящиеся в декрете, также получат ежемесячную выплату на ребенка до года. Рассчитать ее можно так: среднемесячный доход за последних 2 года × 0,4, за минусом 10% пенсионных взносов. Однако в данном случае действует ограничение: ежемесячная выплата не может превышать 7 МЗП × 40%.
Фото: Zakon.kz
Пособие по инвалидности и потере кормильца
Месячное пособие по случаю потери кормильца и инвалидности назначается от величины прожиточного минимума (ПМ).
Размер пособия по инвалидности в 2022 году составит:
I группа — 1,92 ПМ (69 155 тг);
II группа — 1,53 ПМ (55 108 тг);
III группа — 1,04 ПМ (37 459 тг).
Размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены с 16,7% до 37%.
Также предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Сейчас дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако при смерти одного или двух родителей ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца.
Месячное пособие по случаю потери кормильца составит:
при наличии 1 нетрудоспособного члена семьи в размере 0,86 ПМ (30 975 тенге);
при наличии 2 — 1,49 ПМ (53 667 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи;
при наличии 3 — 1,85 ПМ (66 633 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи;
при наличии 4 — 1,96 ПМ (70 595 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи;
при наличии 5 — 2,03 ПМ (73 116 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи;
при наличии 6 и более — 2,11 ПМ (75 998 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи.
В случае потери обоих родителей детям-сиротам пособие по случаю потери кормильца назначается в размере 1,18 ПМ (42 501 тг) на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи – в размере 0,54 ПМ (19 450 тг), но не более 2,56 ПМ (92 206 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи.
Фото: Zakon.kz
Ветеранам Великой Отечественной войны — 16 МРП (49 008 тг);
ветеранам боевых действий на территории других государств — от 4,8 до 6,19 МРП (от 14 702 до 18 960 тг);
лицам, приравненным по льготам к участникам ВОВ — 6,19 МРП (18 690 тг);
лицам, приравненным по льготам к инвалидам ВОВ — 7,55 МРП (23 125 тг);
вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, не вступившим в повторный брак — 4,48 МРП, или 13 722 тг;
семьям военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьям военнослужащих, сотрудников специальных госорганов, погибших (умерших) при прохождении воинской службы, службы в специальных государственных органах в мирное время, а также семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьям умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний — 4,59 МРП (14 059 тг);
супруге умершего инвалида ВОВ или лица, приравненного по льготам к инвалидам ВОВ, а также супруге (супругу) умершего участника ВОВ, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в повторный брак — 2,56 МРП (7841 тг);
Героям Советского Союза, кавалерам орденов Славы трех степеней, лицам, удостоенным почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» (Летчик-космонавт Казахстана) — 138,63 МРП (424 624 тг);
Героям Социалистического Труда, кавалерам орденов Трудовой Славы трех степеней, лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Ері» (Герой труда Казахстана) — 138,63 МРП (424 624 тг);
лицам, удостоенным звания «Халық қаһарманы» (Народный герой) — 138,63 МРП (424 624 тг);
лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, не награжденным государственными наградами, проработавшим не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года — 2,13 МРП (6524 тг);
инвалидам первой и второй групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности, а также инвалидам первой и второй групп, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством РФ — 1,49 МРП (4564 тг);
детям-инвалидам до семи лет, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством РФ — 0,96 МРП (2940 тг);
детям-инвалидам с 7 до 18 лет, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством РФ: первой и второй групп — 1,49 МРП (4564 тг); третьей группы — 0,96 МРП (2940 тг);
жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами — 1,07 МРП (3277 тг);
лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан — 1,07 МРП (3277 тг);
лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы — 1,4 ПМ (50 425 тг).
Кроме того, повышение прожиточного минимума отразится на получателях адресной социальной помощи (АСП), которая соответственно вырастет.