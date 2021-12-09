Как вырастут пособия и выплаты в 2022 году

Так, с 1 января 2022 года проиндексируют величину прожиточного минимума и минимального расчетного показателя (МРП) на 5%.

Прожиточный минимум составит 36 018 тг. МРП — 3063 тг. Минимальный размер заработной платы вырастет до 60 000 тг. Все это в итоге приведет к увеличению размеров пенсий, пособий и социальных выплат.

Пособия по уходу за ребенком до одного года и многодетным матерям в 2022 году

Размер пособия на рождение ребенка фиксированный и составит:

на первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП (116 394 тг);

на четвертого и более детей — 63 МРП (192 969 тг).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижении им одного года назначается неработающим женщинам и мужчинам, осуществляющим уход за ребенком и не являющимся участниками системы обязательного социального страхования.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им одного года для неработающих женщин и мужчин составит:

на первого ребенка — 5,76 МРП (17 643 тг);

на второго ребенка — 6,81 МРП (20 859 тг);

на третьего ребенка — 7,85 МРП (24 044 тг);

на четвертого и более — 8,9 МРП (27 261 тг).

Фото: Zakon.kz

Пособие для семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет, назначают независимо от доходов семьи:

на четверых детей — 16,03 МРП (49 100 тг);

на пятерых детей — 20,04 МРП (61 382 тг);

на шестерых детей — 24,05 МРП (73 665 тг);

на семерых детей — 28,06 МРП (85 948 тг);

на восьмерых и более детей — 32,06 МРП (98 200 тг), плюс по 4 МРП за каждого последующего ребенка.

Женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа» (родившие и воспитавшие 7 и более детей), «Күміс алқа» (родившие и воспитавшие 6 детей) или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней, выплачивается ежемесячно государственное пособие в размере 6,4 МРП (19 603 тг).

Работающие женщины, находящиеся в декрете, также получат ежемесячную выплату на ребенка до года. Рассчитать ее можно так: среднемесячный доход за последних 2 года × 0,4, за минусом 10% пенсионных взносов. Однако в данном случае действует ограничение: ежемесячная выплата не может превышать 7 МЗП × 40%.

Фото: Zakon.kz

Пособие по инвалидности и потере кормильца

Месячное пособие по случаю потери кормильца и инвалидности назначается от величины прожиточного минимума (ПМ).

Размер пособия по инвалидности в 2022 году составит:

I группа — 1,92 ПМ (69 155 тг);

II группа — 1,53 ПМ (55 108 тг);

III группа — 1,04 ПМ (37 459 тг).

Размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены с 16,7% до 37%.

Также предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Сейчас дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако при смерти одного или двух родителей ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца.

Месячное пособие по случаю потери кормильца составит:

при наличии 1 нетрудоспособного члена семьи в размере 0,86 ПМ (30 975 тенге);

при наличии 2 — 1,49 ПМ (53 667 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии 3 — 1,85 ПМ (66 633 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии 4 — 1,96 ПМ (70 595 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии 5 — 2,03 ПМ (73 116 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии 6 и более — 2,11 ПМ (75 998 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи.

В случае потери обоих родителей детям-сиротам пособие по случаю потери кормильца назначается в размере 1,18 ПМ (42 501 тг) на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи – в размере 0,54 ПМ (19 450 тг), но не более 2,56 ПМ (92 206 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи.

Фото: Zakon.kz

Специальные государственные пособия