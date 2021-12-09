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11:07 09.12.2021

Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области

Фото: Zakon.kz.
На автодороге Актобе – Богословка произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает Zakon.kz.
9 декабря примерно в 03:45 36-летний водитель автомашины «ВАЗ 2112», двигаясь по автодороге Актобе – Богословка, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной «ГАЗель». ДП Актюбинской области

скончался

Фото: ДП Актюбинской области

В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров госпитализированы в больницу.

смертельный исход

Фото: ДП Актюбинской области

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