11:07 09.12.2021
Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области
Фото: Zakon.kz.
На автодороге Актобе – Богословка произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает Zakon.kz.
9 декабря примерно в 03:45 36-летний водитель автомашины «ВАЗ 2112», двигаясь по автодороге Актобе – Богословка, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной «ГАЗель». ДП Актюбинской области
Фото: ДП Актюбинской области
В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров госпитализированы в больницу.
Фото: ДП Актюбинской области