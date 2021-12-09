В Казахстане обновят судейский корпус

Оба законопроекта были инициированы депутатами Парламента.

Как отметил член и секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Канатбек Сафинов, по новым поправкам существенно обновится весь судейский корпус.

Предлагается ввести специализированный квалификационный экзамен для кандидатов в судьи, специализирующихся на наиболее сложных отраслях права. Они будут подтверждать знания по темам, непосредственно связанным с планируемой специализацией. Также будет предусмотрен оперативный порядок конкурсного отбора для лиц с 15-летним юридическим стажем и являющихся специалистами в отдельных отраслях права, претендующих на должность судьи областного суда. Это могут быть юристы крупных юридических компаний, квазигоссектора, опытные адвокаты или прокуроры. Депутат Сената Канатбек Сафинов.

По его словам, при отборе кандидатов на равнозначные должности в районных судах приоритет будут иметь судьи, проработавшие не менее пяти лет в отдаленных или малосоставных судах.

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Указанные меры помогут не просто заполнить имеющиеся вакансии в судах, но и обеспечить судейский корпус высококвалифицированными юристами. Это повысит доверие граждан и инвесторов к судебной системе, улучшит качество отправления правосудия, обеспечит верховенство закона и гарантирует защиту прав и свобод граждан.

Кроме того, в целях повышения ответственности увеличатся сроки наложения дисциплинарного взыскания на судью: со дня обнаружения — от 3 месяцев до 1 года и с момента совершения проступка — от 1 года до 2 лет. Сенатор Сафинов

Также депутатами предложена принципиально новая модель формирования бюджета судебной системы, размер которой будет ежегодно составлять не менее 6,5% от расходов всех госорганов.

Документы направили на подпись главе государства.