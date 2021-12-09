Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:27 09.12.2021

Внедрение цифрового тенге — Нацбанк выработает решение к концу 2022 года

Фото: pexels
Председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал о реализации проекта «Цифровой тенге», передает Zakon.kz.

По его словам, Национальный Банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций.

Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты — цифрового тенге. Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка.

Фокусом исследований Нацбанка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты Центрального банка. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе финансистов Казахстана.

15 декабря будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта.

По поручению главы государства Национальный Банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге.Ерболат Досаев

В мае стало известно, что Нацбанк планирует ввести в Казахстане для обращения новый вид валюты — цифровой тенге.

Динара Халдарова
Нацбанк РК Досаев Ерболат Казахстан
Жители добились переименования села близ Атырау
09.12.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
09.12.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
09.12.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
09.12.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
09.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости