Внедрение цифрового тенге — Нацбанк выработает решение к концу 2022 года

По его словам, Национальный Банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций.

Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты — цифрового тенге. Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка.

Фокусом исследований Нацбанка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты Центрального банка. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе финансистов Казахстана.

15 декабря будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта.

По поручению главы государства Национальный Банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге. Ерболат Досаев

В мае стало известно, что Нацбанк планирует ввести в Казахстане для обращения новый вид валюты — цифровой тенге.