Цифровой тенге планируют ввести в Казахстане

Национальный банк Казахстана планирует ввести в Казахстане для обращения новый вид валюты - цифровой тенге, передает zakon.kz.

Это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых будет осуществлять Национальный банк РК.

Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Внедрение цифрового тенге позволит обеспечить дальнейшее развитие Национальной платежной системы и уменьшить зависимость от расчетов наличными ряду уникальных технологических характеристик. Нацбанк.

В настоящее время НБРК проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровых валют, способа их эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

Для принятия решения о выпуске Цифрового тенге необходимо провести всестороннее исследование преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа ее эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и платежную экосистему, а также защите прав потребителей. - отметили в Нацбанке.

Как отмечается, новый вид национальной валюты будет доступен всем субъектам экономики при осуществлении ими платежей и расчетов.

Цифровой тенге будет выпускаться в формате уникальной цифровой последовательности, которая записывается в индивидуальные электронные кошельки и может перемещаться между ними. Нацбанк также рассмотрит другие варианты технологической реализации цифровой платформы.

При этом некоторые технологические подходы к реализации могут обеспечить обмен цифровыми тенге без подключения к сети Интернет. Вместе с тем цифровой тенге может быть использован для онлайн-транзакций.

Вместе с тем в Нацбанке отметили, что цифровой тенге существенно отличается от электронных денег.

Цифровой тенге станет дополнительной формой денег, эмитируемой НБРК, тогда как электронные деньги существуют только в рамках инфраструктуры конкретной платежной системы и могут быть эмитированы, в том числе частными организациями. Иными словами, электронные деньги выполняют свои функции в рамках одной платежной системы и являются обязательством владельца этой системы, - пояснили в финрегуляторе.

Там назвали наиболее распространенные причины выпуска цифровой валюты: это повышение доступности финансовых услуг, улучшение эффективности платежей, развитие трансграничных платежных систем.