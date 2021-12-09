12:47 09.12.2021
В Казахстане отменили ЧМ по шахматам
Фото: Instagram/fide_chess
Запланированное мировое первенство-2021 по рапиду и блицу в Нур-Султане отменяется, сообщает Zakon.kz.
Эту новость распространила Международная федерация шахмат (FIDE) в Twitter.
Соревнования, c общим призовым фондом 1 млн долларов, должны были пройти с 25 по 30 декабря в столице Казахстана.
— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 8, 2021
The reason for the cancellation is the new COVID restrictions recently enforced by the government of Kazakhstan, which impose mandatory 7 days quarantine for many potential participants, making their participation impossible. [2/3]
Причиной стали новые антиковидные ограничения, введенные правительством страны.
FIDE сообщает, что в срочном порядке изучает альтернативные варианты проведения данного турнира.