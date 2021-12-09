В Казахстане отменили ЧМ по шахматам

Эту новость распространила Международная федерация шахмат (FIDE) в Twitter.

Соревнования, c общим призовым фондом 1 млн долларов, должны были пройти с 25 по 30 декабря в столице Казахстана.

The reason for the cancellation is the new COVID restrictions recently enforced by the government of Kazakhstan, which impose mandatory 7 days quarantine for many potential participants, making their participation impossible. [2/3] December 8, 2021

FIDE сообщает, что в срочном порядке изучает альтернативные варианты проведения данного турнира.

Причиной стали новые антиковидные ограничения, введенные правительством страны.