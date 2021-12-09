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12:47 09.12.2021

В Казахстане отменили ЧМ по шахматам

Фото: Instagram/fide_chess
Запланированное мировое первенство-2021 по рапиду и блицу в Нур-Султане отменяется, сообщает Zakon.kz.

Эту новость распространила Международная федерация шахмат (FIDE) в Twitter.

Соревнования, c общим призовым фондом 1 млн долларов, должны были пройти с 25 по 30 декабря в столице Казахстана.

Причиной стали новые антиковидные ограничения, введенные правительством страны.

FIDE сообщает, что в срочном порядке изучает альтернативные варианты проведения данного турнира.  
Куандык Шынасилов
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