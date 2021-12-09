Индекс деловой активности стал отрицательным в ноябре

По результатам полученных оценок индекс деловой активности в ноябре незначительно снизился и перешел в отрицательную зону, составив 49,9 (в октябре — 50,1), Директор Департамента денежно-кредитной политики НБ Жандос Шаймарданов

По его словам, на индекс повлияло снижение показателя в секторе услуг до 49,3 (в октябре — 49,7), связанное с уменьшением уровня занятости и увеличением сроков поставок.

Показатель в промышленности вырос незначительно до 50,8 (в октябре — 50,6) вследствие увеличения объема новых заказов и сокращения сроков поставок.

Вместе с тем показатель в секторе строительства не изменился по сравнению с прошлым месяцем, составив 49,9.

Если смотреть по регионам, то, по словам главы департамента, в ноябре отмечалось улучшение деловой активности в 6 регионах, ухудшение — в 11.

Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Восточно-Казахстанской (53,7) и Мангистауской (52,9) областях, наиболее низкий — в Алматинской области (44,2).

В ноябре 2021 года респонденты отметили улучшение условий ведения бизнеса в стране. Баланс ответов оказался позитивным, составив 2,4 (в октябре – (-)1,4). Предприятия всех секторов положительно оценили доступ к финансам/кредитам. Факторы спроса на продукцию/услуги и доступа к коммуникациям позитивно оценили предприятия в секторах промышленности и строительства соответственно. Жандос Шаймарданов

При этом вопросы защиты бизнеса и налоговой нагрузки (за исключением предприятий сектора строительства) получили негативные оценки.

Снизился оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие шесть месяцев: их оценка составила 13,0 (в октябре – 14,9). В результате позитивной оценки текущих бизнес-условий индекс бизнес-климата по экономике улучшился до 7,6 (в октябре – 6,6).

В ноябре 2021 года в опросе приняло участие 461 предприятие: в строительстве — 67, промышленности — 175, услугах — 219.