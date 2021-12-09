Мамин открыл новый завод в Акмолинской области

Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе главы правительства.

В своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Казахстана, Аскар Мамин отметил, что Акмолинская область является одним из важнейших аграрно-индустриальных регионов страны.

За годы Независимости валовый региональный продукт вырос в 12 раз — с $446 млн до $5,4 млрд.

Фото: primeminister.kz

В масштабах страны область производит почти 70% зерноуборочных комбайнов, 43% — тракторов, более 47% — специализированных автомобилей, 100% — подшипников, свыше 45% — добываемой золотосодержащей руды, почти 27% — полуобработанного золота.

Реализация проектов Карты индустриализации позволила организовать производство порядка 20 новых ранее не выпускавшихся видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Фото: primeminister.kz

Акмолинская область играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Область занимает пятое место по доле сельского хозяйства по стране. Регион производит более 25% зерна (5 млн тонн), 23,5% — мяса птицы (80 тыс. тонн), 16% — яиц (800 млн шт.) и 8% — мяса (150 тыс. тонн). Объем посевных площадей превышает 5 млн га земли, на территории области действует восемь птицефабрик и 15 мясоперерабатывающих предприятий.

Активно модернизируется транспортная инфраструктура, строятся детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты. Построено около 6,9 млн кв. м жилья. Введены объекты возобновляемой энергетики общей мощностью 290 МВт.

Фото: primeminister.kz

Значительные изменения произошли и в сфере туризма. Открыто три государственных национальных природных парка: «Кокшетау» (1996 году), «Бурабай» (2000 году) и «Буйратау» (2011 году) общей площадью около 240 тыс. га. На территории Щучинско-Боровой курортной зоны реализованы проекты туризма на сумму более 15 млрд тг. Планируется реализовать проекты по развитию Бурабайской курортной зоны с общим объемом инвестиций 100 млрд тг.

В рамках развития потенциала области до 2025 года планируется реализация около 340 значимых инвестиционных проектов на общую сумму 2 трлн тг в таких перспективных отраслях, как АПК, энергетика, производство строительных материалов, транспорт и логистика и др.

Фото: primeminister.kz

Как сообщается, в соответствии с указом главы государства Касым-Жомарта Токаева, Аскар Мамин ко Дню Независимости вручил сельхозтоваропроизводителям, рабочим предприятий, сотрудникам сфер здравоохранения, спорта, СМИ и предпринимателям Акмолинской области государственные награды:

орденом «Парасат» награжден директор ТОО «Арип-Агро» Уалихан Арипов;

орденом «Достық» II степени — учредитель группы компаний «Казрост» Давид Бежуашвили;

орденом «Құрмет» — директор ТОО «ENKI» Мырзабай Абдыкалыков и директор ТОО «Тұқым Агро» Игорь Пугачев;

орденом «Еңбек Даңқы» III степени — слесарь по ремонту подвижного состава автоматного цеха филиала «Атбасарский электровозоремонтный завод» ТОО «Қамқор Локомотив» Сакен Абдрахманов и мастер участка технического контроля АО «ЕПК Степногорск» Татьяна Щербакова;

медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены гендиректор ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация» Олег Балыбин, гендиректор АО «811 авторемонтный завод КИ» Рамиль Баязитов, собственный корреспондент телеканала «КТК» Айзат Дюйсен;

медалью «Шапағат» — директор Акмолинского областного филиала АО «Народный банк Казахстана» Даулет Топин;

почетной грамотой РК — индивидуальный предприниматель Болат Абдрахманов;

юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 30 жыл» — гендиректор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр, заслуженный ветеран здравоохранения Акмолинской области Болат Жанадилов, мастер спорта международного класса по боксу школы высшего спортивного мастерства Темиртас Жусупов.

В ходе рабочей поездки глава правительства принял участие в церемонии открытия II фазы проекта по выпуску керамического кирпича ТОО «ENKI».

Мощность предприятия составляет 30 млн штук кирпичей в год. С учетом I фазы проекта — введенного в эксплуатацию в 2010 году кирпичного завода — общая мощность производства кирпичей составит 90 млн штук в год, а количество рабочих мест – 400. Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок РК, а также экспортироваться за рубеж.

Премьер-министр также ознакомился с новым залом «Тəуелсіздіктің 30 жылы» в Акмолинском областном историко-краеведческом музее, посетил дворец Bolashaq sarai и дворец культуры «Кокшетау».