Время трансформаций: Питер Фостер об управлении авиакомпанией в пандемию

По словам главы крупнейшей авиакомпании Казахстана Питера Фостера, пандемия оказалась худшим периодом для авиационной индустрии за годы ее существования. Тем не менее Air Astana справилась с ним лучше коллег по отрасли.

Нам не понадобилось каких-либо государственных или акционерных вливаний, и тому есть несколько причин. Первая – хорошее финансовое положение компании и отличные показатели ликвидности на момент начала пандемии. Вторая – успешная реструктуризация флота: мы вывели воздушные суда с большим сроком службы, что позволило снизить расходы. Третья – сильный внутренний рынок, на котором на данный момент наблюдается значительный рост, в основном благодаря лоукостеру FlyArystan. Четвертая – содействие, оказанное нам правительством через межведомственную комиссию: нам была дана возможность в контролируемой, регулируемой форме продолжать выполнение большинства международных рейсов. Последний, но самый главный фактор – лояльность, профессионализм и эффективность всего коллектива. Президент Air Astana Питер Фостер

Более того, в самые тяжелые времена перевозчик в отличие от многих конкурентов не потерял ни единого сотрудника. На помощь пришло существующее в казахстанской практике понятие простоя.

Так, в разгар пандемии работники в тот или иной период времени отправлялись в простой с оплатой 50% от оклада, что позволило сократить расходы, сохранить за людьми рабочие места и в момент начала восстановления рынка вернуть в строй уже обученные, готовые к дальнейшей трудовой деятельности кадры.

Как отмечает Питер Фостер, для Air Astana пандемия стала временем трансформаций: компания существенно «омолодила» флот, расширила сеть внутренних маршрутов и пересмотрела структуру международных направлений.

Было открыто много новых туристических направлений, таких как Мальдивы, Пхукет, Черногория, Коломбо и другие, при этом их характер изменился: не просто туристические направления, а места, куда люди могут уезжать на длительный период времени, учитывая возможность удаленной работы. Питер Фостер

Президент компании добавил, что у бизнеса в кризис есть два варианта — либо успешно справиться с ним, либо закрыться. Многое зависит от умения коллектива функционировать как единый механизм. В конце концов, все сводится к тому, что кризис «тестирует» организацию на стойкость.

Вместе с тем управление авиаперевозчиком в пандемию он сравнил с «попыткой покататься на лыжах по льду»: требуется определенное соотношение скорости и контроля для того, чтобы пользоваться ресурсами, но иметь возможность остановиться и не упасть при ухудшении обстановки.

Рассказал он также о текущей ситуации с топливным кризисом и планах перевозчика на будущее. Что касается топлива, продолжается тесное сотрудничество с министром индустрии и инфраструктурного развития Бейбутом Атамкуловым.

Сейчас руководство Air Astana надеется, что запланированные меры решения проблемы окажутся эффективными и услуга обеспечения авиационным керосином будет предоставляться в полном объеме.

У нас очень много планов на будущее. В частности, мы ожидаем, что FlyArystan продолжит расти очень большими темпами. Сегодня во флоте авиакомпании 10 самолетов, но к концу 2025 года флот может вырасти до 25 воздушных судов. Если брать всю группу авиакомпаний, то флот на сегодняшний день состоит из 36 самолетов. На конец 2025 года мы ожидаем, что общий флот групп авиакомпаний составит 55 самолетов. Но самое важное – что бы мы ни делали, мы собираемся придерживаться своих основных принципов. Какими бы глобальными ни были планы по расширению, они все равно будут сводиться к философии, с которой авиакомпания создавалась и работала на протяжении 20 лет: безопасность полетов, прибыльность, коммерческая состоятельность, высочайшие стандарты обслуживания и нормы корпоративной и личной этики. Питер Фостер

В завершение беседы Питер Фостер поздравил народ Казахстана с 30-летним юбилеем независимости.