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15:57 09.12.2021

Вышел новый рейтинг Кубка Дэвиса

Фото: Instagram/daviscup
Международная федерация тенниса опубликовала новый рейтинг Davis Cup среди национальных сборных, сообщает Zakon.kz.

На первое место мирового рейтинга поднялась сборная Хорватии. Несмотря на поражение в финале с Россией со счетом 0:2, хорваты потеснили с верхней строчки команду Франции. Замыкает тройку лучших испанская дружина. Обладатели серебряной салатницы – сборная России – поднялась на пять позиций, и теперь она располагается на восьмой строчке.

Казахстанские теннисисты в новом рейтинге опустились на одну ступеньку ниже, занимая 13-ю позицию с 397 очками.

Рейтинг Кубка Дэвиса-2021 (топ-10) 

  1. Хорватия — 1435,50 балла

  2. Франция — 1376,50

  3. Испания — 926,81

  4. Бельгия — 647,63

  5. США — 603,32

  6. Сербия — 503,13

  7. Канада — 481,63

  8. Россия — 480,13

  9. Германия — 478,19

  10. Италия — 451,26

Куандык Шынасилов
Бельгия Испания США Франция Хорватия
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