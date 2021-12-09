Вышел новый рейтинг Кубка Дэвиса

На первое место мирового рейтинга поднялась сборная Хорватии. Несмотря на поражение в финале с Россией со счетом 0:2, хорваты потеснили с верхней строчки команду Франции. Замыкает тройку лучших испанская дружина. Обладатели серебряной салатницы – сборная России – поднялась на пять позиций, и теперь она располагается на восьмой строчке.

Казахстанские теннисисты в новом рейтинге опустились на одну ступеньку ниже, занимая 13-ю позицию с 397 очками.