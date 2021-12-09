15:57 09.12.2021
Вышел новый рейтинг Кубка Дэвиса
Фото: Instagram/daviscup
Международная федерация тенниса опубликовала новый рейтинг Davis Cup среди национальных сборных, сообщает Zakon.kz.
На первое место мирового рейтинга поднялась сборная Хорватии. Несмотря на поражение в финале с Россией со счетом 0:2, хорваты потеснили с верхней строчки команду Франции. Замыкает тройку лучших испанская дружина. Обладатели серебряной салатницы – сборная России – поднялась на пять позиций, и теперь она располагается на восьмой строчке.
Казахстанские теннисисты в новом рейтинге опустились на одну ступеньку ниже, занимая 13-ю позицию с 397 очками.
Рейтинг Кубка Дэвиса-2021 (топ-10)
Хорватия — 1435,50 балла
Франция — 1376,50
Испания — 926,81
Бельгия — 647,63
США — 603,32
Сербия — 503,13
Канада — 481,63
Россия — 480,13
Германия — 478,19
Италия — 451,26