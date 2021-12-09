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17:12 09.12.2021

В Алматы ученые предлагают использовать экспресс-тесты для выявления COVID-19

Фото: Акимат Алматы
Алматинские ученые провели научное исследование. Они выяснили, что экспресс-тесты для выявления коронавируса действительно эффективны. Ученые надеются, что их исследование поможет изменить модель диагностики коронавируса в Казахстане, передает Zakon.kz.

Исследование предложил провести главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин. В проекте приняли участие 10 медицинских лабораторий и 10 производителей экспресс-тестов, в их числе есть как иностранные, так и казахстанские производители.

С апреля по сентябрь этого года ученые провели анализ 4319 образцов мазков пациентов. Выяснилось, что экспресс-тесты обладают высокой степенью чувствительности и их результаты достоверны более чем в 80% случаев.

Президент Ассоциации лабораторной медицины и экспертиз Райхан Мамырова показала, как использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Есть тест-кассета и буфер. В одном наборе имеются зонды для взятия мазка. Мазок берется из носоглотки и ротоглотки. Через минуту накапливается на кассету и минут через 10 – в зависимости от производителя от 10 до 30 минут – мы можем считывать результаты. Если две полоски, то мы его считаем положительным результатом, если одна полоска, то отрицательным.Райхан Мамырова

На пресс-конференции Жандарбек Бекшин, отвечая на вопрос о стоимости экспресс-тестов, сказал, что они стоят от 2 тыс. тенге. Стоимость зависит от качества примененного материала, чувствительности тестов и других показателей, подчеркнул он.

Наше исследование – настольная книга для наших органов, чтобы определить алгоритм их применения, в какой области их применять: самостоятельно или параллельно с ПЦР-тестами.Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин

Ученые предлагают применять экспресс-тесты на дому, в аптеках и поликлиниках.

Научный отчет уже представлен Минздраву. Медики надеются, что благодаря исследованию в Казахстане изменится модель диагностики коронавируса.

Айтурган Азимжанова
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