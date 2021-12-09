Избил сына – женщина ударила ножом мужчину в Костанайской области

Как сообщили в областном департаменте полиции, ножевые ранения получил 30-летний житель села Железнодорожное.

Отделом полиции Карасуского района ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 106, ч. 1 УК РК. Пресс-служба ДП Костанайской области

В ходе предварительного расследования установлено, что 46-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений нанесла ножевое ранение потерпевшему. Мужчина был госпитализирован в Аулиекольскую районную больницу.

В ведомстве также уточнили, что ранее потерпевший избил сына женщины.