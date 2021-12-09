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Законодательство РК
17:24 09.12.2021

Избил сына – женщина ударила ножом мужчину в Костанайской области

Фото: pixabay
В Костанайской области женщина напала с ножом на мужчину, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, ножевые ранения получил 30-летний житель села Железнодорожное.

Отделом полиции Карасуского района ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 106, ч. 1 УК РК.Пресс-служба ДП Костанайской области

В ходе предварительного расследования установлено, что 46-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений нанесла ножевое ранение потерпевшему. Мужчина был госпитализирован в Аулиекольскую районную больницу.

В ведомстве также уточнили, что ранее потерпевший избил сына женщины.

В настоящее время по данному факту назначены экспертизы.Пресс-служба ДП Костанайской области
Динара Халдарова
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