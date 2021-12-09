В Казахстане предпринимателям доступны микрозаймы под 6%

Аграрная кредитная корпорация, являющаяся дочерней организацией АО «НУХ «Байтерек», фондирует МФО для реализации программы «ДКЗ». Эти средства ориентированы на финансирование предпринимателей, занимающихся различными видами деятельности, под льготную процентную ставку – 6% годовых.

Для поддержки бизнеса в регионах со стороны АКК открыты кредитные линии для фондирования микрофинансовых организаций (МФО) в размере 22,5 млрд тенге. В качестве партнеров АКК выступают 15 МФО, созданных при участии НПП «Атамекен» и местных исполнительных органов. Такие микрофинансовые организации представлены во всех регионах страны, кроме Нур-Султана и Алматы. Руководитель службы маркетинга и PR АО «Аграрная кредитная корпорация» Руслан Ескендир

Для получения микрокредита необходимо быть выпускником проекта «Бастау Бизнес» либо курсов обучения основам предпринимательства в рамках других государственных программ, иметь залоговое обеспечение.

Льготные займы ориентированы на потребности бизнеса начинающих предпринимателей, представителей малого бизнеса, микропредпринимательства, в том числе развивающих семейное и социальное предпринимательство. Срок кредитования по проектам в сфере животноводства – до семи лет, в других отраслях – до пяти лет.

Максимальная сумма микрокредита: в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах – до 2,5 тыс. МРП (7,2 млн тенге); в городах, моногородах (кроме Шымкента, Актау, Атырау) – до 6,5 тыс. МРП (18,9 млн тенге); в Шымкенте, Актау, Атырау – до 8 тыс. МРП (23,3 млн тенге).

Микрокредитование малого бизнеса в рамках «Дорожной карты занятости» уже помогло реализовать более 550 проектов по всей стране. В их числе продуктовые и хозяйственные магазины, химчистки, СТО, мини-хлебопекарни, кулинарии, разведение скота и многое другое из сегмента малого бизнеса. Главным условием является создание минимум одного рабочего места.

Так, более 60 предпринимателей Мангистауской области воспользовались возможностью получить кредит под льготную процентную ставку 6% годовых. Один из них – фермер из села Тупкараганского района Куаныш Даншабаев. Он оформил заем на сумму 4 млн тенге для покупки шести племенных коров молочного направления.

Кредит буду выплачивать пять лет. Пока я вношу по 20 тыс. тенге в месяц – льготный период будет продолжаться полгода. После его завершения сумма платежа составит 94 тыс. тенге, но я постараюсь расплатиться раньше. Фермер Куаныш Даншабаев

Жительница города Актау Жанбупе Куракбайкызы весной открыла магазин детской одежды. Окончив предпринимательские курсы и изучив программу «ДКЗ», решила взять кредит в МФО на покупку нового товара.

Кредит в размере 6 млн тенге под 6% годовых взяли, чтобы приобрести зимнюю коллекцию детских вещей. Это самое выгодное предложение – проценты значительно меньше, чем в банках второго уровня. Владелица магазина Жанбупе Куракбайкызы

Фото: АО «Аграрная кредитная корпорация»

Еще один проект в Мангистауской области, реализованный в рамках «Дорожной карты бизнеса», находится в селе Мангистау-3. Анвар Рахов получил кредит на сумму 4,5 млн тенге, сроком на три года под 6% годовых и открыл продуктовый магазин «Мақсат».

Отличная возможность начать свое дело. Благодаря этому мы с супругой сейчас работаем на себя и получаем стабильный ежедневный доход. Погасив этот кредит, думаю оформить новый и пойти на расширение, открыть вторую точку. Предприниматель Анвар Рахов

Карипилла Акмурадов из села Баянды Мунайлинского района Мангистауской области весной 2021 года прошел обучение по программе «Бастау Бизнес». Окончив курс, решил строить собственное дело – станцию технического обслуживания. На собственные средства возвел в поселке здание СТО, но на оборудование не хватало денег. Решить эту проблему помогала программа «ДКЗ». Оформив микрокредит на 7,2 млн тенге сроком на пять лет, Карипилла приобрел три подъемника, компрессор и другие инструменты.

СТО оборудовали и уже работаем 15 дней. Вместе со мной здесь работают еще пять мастеров, все они мои односельчане. Занимаемся ремонтом двигателей и коробок передач, сейчас нарабатываем клиентов. И если все пойдет согласно моим расчетам, то я смогу закрыть кредит досрочно. Предприниматель Карипилла Акмурадов

Руководитель службы маркетинга и PR АО «Аграрная кредитная корпорация» Руслан Ескендир отметил, что, реализуя программу, АКК содействует микрокредитованию широкого круга субъектов предпринимательства. Это в свою очередь отражается на повышении уровня благосостояния граждан в сельской местности: открываются новые производства, развивается сфера услуг и появляются рабочие места.