Надо поменять восприятие бедности в стране — Даурен Абаев

В эфире программы «Открытый диалог 2.0» Абаев напомнил, что государство кардинально пересматривает подходы и к формированию социальной политики, и к ее реализации.

Начнем с того, что государство не отказывается от своих социальных обязательств. Мы — социальное государство, и президент это не раз подчеркивал. Но во главу угла ставится принцип справедливости, а не милосердия. Принцип так называемой солидарной ответственности государства и гражданина. Например, в части здоровья нации — государство поддерживает и развивает доступную экосистему медицинских услуг, а граждане должны более ответственно относиться к своему здоровью. Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев

При этом Абаев привел пример. В западных странах медицинская страховка гораздо дешевле для тех, кто занимается спортом, не курит. Они же стоят первыми в очереди на донорские органы.

Один момент Даурен Абаев выделил отдельно:

Социальные пособия должны перестать восприниматься как доход. Это только временная замена утерянного дохода. У нас много критиков системы соцподдержки, которые говорят о том, что нужно увеличивать размер выплат. Согласен, но как только мы его увеличиваем, сразу начинается искажение трудовых мотивов у людей. Рост пособий должен идти в одном темпе с ростом доходов.

Первый заместитель руководителя Администрации президента констатировал, что эта логика может быть и неприятна, но это реалии. Надо поменять восприятие бедности в стране. Бедность — это не приговор и не выбор. Это критическая жизненная ситуация, нехватка возможностей, нехватка внутренних ресурсов. Человеку в сложной ситуации нужна передышка, время на восстановление. Именно в такой момент государство и выступает в роли помощника.

Новость по теме Казахстанцы должны начинать думать о своем будущем — Токаев

Эти вопросы не будут решаться только в рамках одного кодекса. Но разработка и принятие кодекса приблизит решение двух главных вопросов.