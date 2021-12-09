Надо поменять восприятие бедности в стране — Даурен Абаев
В эфире программы «Открытый диалог 2.0» Абаев напомнил, что государство кардинально пересматривает подходы и к формированию социальной политики, и к ее реализации.
Начнем с того, что государство не отказывается от своих социальных обязательств. Мы — социальное государство, и президент это не раз подчеркивал. Но во главу угла ставится принцип справедливости, а не милосердия. Принцип так называемой солидарной ответственности государства и гражданина. Например, в части здоровья нации — государство поддерживает и развивает доступную экосистему медицинских услуг, а граждане должны более ответственно относиться к своему здоровью. Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев
При этом Абаев привел пример. В западных странах медицинская страховка гораздо дешевле для тех, кто занимается спортом, не курит. Они же стоят первыми в очереди на донорские органы.
Один момент Даурен Абаев выделил отдельно:
Социальные пособия должны перестать восприниматься как доход. Это только временная замена утерянного дохода. У нас много критиков системы соцподдержки, которые говорят о том, что нужно увеличивать размер выплат. Согласен, но как только мы его увеличиваем, сразу начинается искажение трудовых мотивов у людей. Рост пособий должен идти в одном темпе с ростом доходов.
Первый заместитель руководителя Администрации президента констатировал, что эта логика может быть и неприятна, но это реалии. Надо поменять восприятие бедности в стране. Бедность — это не приговор и не выбор. Это критическая жизненная ситуация, нехватка возможностей, нехватка внутренних ресурсов. Человеку в сложной ситуации нужна передышка, время на восстановление. Именно в такой момент государство и выступает в роли помощника.
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Эти вопросы не будут решаться только в рамках одного кодекса. Но разработка и принятие кодекса приблизит решение двух главных вопросов.
Первое. Это объединение и согласование всех норм в одном документе. Сейчас в сфере социального обеспечения действует один кодекс и шестнадцать законов. Эксперты из Минтруда изучали более 30 законодательных и 150 подзаконных актов. Почему? Потому что государство много инвестирует в социальную поддержку. Эта политика должна быть предельно ясной для каждого. Второе — разрушение функциональных колодцев вокруг госаппарата. Сейчас каждый отдельный акт находится в ведении отдельного государственного органа. Условно говоря, 16 законов — 16 госорганов с правом интерпретировать их в пределах своей компетенции. Объединение всех норм соцзащиты в одном кодексе поможет выстроить эти нормы по социальным рискам вокруг опыта людей. Это основа для человекоцентричной и адресной политики. То, о чем говорит президент. Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев