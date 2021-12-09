Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:52 09.12.2021

Даурен Абаев обосновал зарплаты чиновников

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для чего госслужащим повысили зарплаты и почему не нужно стесняться открыто говорить о них, рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы «Открытый диалог 2.0» ведущий напомнил, что на нескольких недавних пресс-конференциях чиновников спросили, сколько они зарабатывают и сколько тратят на продовольствие, и подчеркнул, что на фоне не самой лучшей экономической обстановки их ответы нередко вызывают негативную реакцию населения. Даурен Абаев прокомментировал эту ситуацию.

Это хайп. Я понимаю, когда критикуют коррупционные правонарушения, превышение должностных полномочий, неэтичное поведение госслужащих. Но мне кажется смешным, когда журналист спрашивает о зарплате министра или акима с таким выражением лица, словно он проводит выдающееся журналистское расследование. А своим коллегам из правительства и акимата я бы посоветовал не краснеть, не заикаться, а спокойно и честно говорить о своей зарплате. Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев

Спикер напомнил, что зарплата госслужащим повышена по поручению президента. Это борьба за компетентных специалистов.

Когда вы столкнетесь с неквалифицированным госслужащим, имейте в виду, что грамотный специалист, который должен был бы сидеть на его месте, скорее всего, сейчас работает в банке. Или любой другой коммерческой компании. Даурен Абаев

Госслужба стала настолько неконкурентоспособной, что многие сотрудники, в том числе на уровне экспертов, могут больше заработать в любой другой сфере — пусть даже сфере услуг.

Новость по теме

Надо поменять восприятие бедности в стране – Даурен Абаев

При этом первым делом мы подняли зарплату в регионах, потому что именно на местах серьезнее всего стояла проблема квалификации. Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев

По его словам, часто бывало так, что акимат проводил конкурс, а заявку на должность, из-за мизерной зарплаты, подавал один человек. В такой ситуации его уровень компетенции никто не проверял, лишь бы пришел работать. А после того, как зарплату повысили, число заявок на конкурс выросло в семь раз. Придет специалист — вырастет качество жизни населения.

Еще один момент — это уровень ответственности. Представьте себе начальника в каком-нибудь министерстве или акимате, который подписывает документы на сотни миллионов тенге. Если проверяющие органы найдут в этом документе хоть какую-нибудь ошибку, он понесет всю ответственность. Стоит ли это той зарплаты, что была раньше? Даурен Абаев
Константин Вноровский
АП РК Абаев Даурен Казахстан
Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана
09.12.2021
Даурен Абаев обосновал зарплаты чиновников
09.12.2021
В Казахстане предпринимателям доступны микрозаймы под 6%
09.12.2021
Надо поменять восприятие бедности в стране — Даурен Абаев
09.12.2021
Объявлен главный цвет 2022 года
09.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости