Даурен Абаев обосновал зарплаты чиновников

В эфире программы «Открытый диалог 2.0» ведущий напомнил, что на нескольких недавних пресс-конференциях чиновников спросили, сколько они зарабатывают и сколько тратят на продовольствие, и подчеркнул, что на фоне не самой лучшей экономической обстановки их ответы нередко вызывают негативную реакцию населения. Даурен Абаев прокомментировал эту ситуацию.

Это хайп. Я понимаю, когда критикуют коррупционные правонарушения, превышение должностных полномочий, неэтичное поведение госслужащих. Но мне кажется смешным, когда журналист спрашивает о зарплате министра или акима с таким выражением лица, словно он проводит выдающееся журналистское расследование. А своим коллегам из правительства и акимата я бы посоветовал не краснеть, не заикаться, а спокойно и честно говорить о своей зарплате. Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев

Спикер напомнил, что зарплата госслужащим повышена по поручению президента. Это борьба за компетентных специалистов.

Когда вы столкнетесь с неквалифицированным госслужащим, имейте в виду, что грамотный специалист, который должен был бы сидеть на его месте, скорее всего, сейчас работает в банке. Или любой другой коммерческой компании. Даурен Абаев

Госслужба стала настолько неконкурентоспособной, что многие сотрудники, в том числе на уровне экспертов, могут больше заработать в любой другой сфере — пусть даже сфере услуг.

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При этом первым делом мы подняли зарплату в регионах, потому что именно на местах серьезнее всего стояла проблема квалификации. Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев

По его словам, часто бывало так, что акимат проводил конкурс, а заявку на должность, из-за мизерной зарплаты, подавал один человек. В такой ситуации его уровень компетенции никто не проверял, лишь бы пришел работать. А после того, как зарплату повысили, число заявок на конкурс выросло в семь раз. Придет специалист — вырастет качество жизни населения.