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07:30 10.12.2021

Девушка не выжила — молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы

Фото: Zakon.kz
В Алматы на перекрестке улиц Абая — Алтынсарина произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.   

По словам очевидцев, водитель Skoda Superb на большой скорости проехал перекресток и сбил молодую пару, которая переходила дорогу по Абая.

авария

Фото: Zakon.kz

Девушка отлетела от пешеходного перехода более чем на 50 метров и скончалась от полученных травм до приезда медиков.

авария

Фото: Zakon.kz

Водитель, не останавливаясь, скрылся с места ДТП, доехал до улицы Саина и бросил машину в проулке. После чего пешком вернулся на место ДТП, где сознался в содеянном.

авария

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники дорожной полиции.

авария

Фото: Zakon.kz

Парня экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

разбитое авто

Фото: Zakon.kz

разбитое авто

Фото: Zakon.kz

разбитое авто

Фото: Zakon.kz

авария

Фото: Zakon.kz

Дана Тургынбай
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