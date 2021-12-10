07:30 10.12.2021
Девушка не выжила — молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы на перекрестке улиц Абая — Алтынсарина произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, водитель Skoda Superb на большой скорости проехал перекресток и сбил молодую пару, которая переходила дорогу по Абая.
Девушка отлетела от пешеходного перехода более чем на 50 метров и скончалась от полученных травм до приезда медиков.
Фото: Zakon.kz
Водитель, не останавливаясь, скрылся с места ДТП, доехал до улицы Саина и бросил машину в проулке. После чего пешком вернулся на место ДТП, где сознался в содеянном.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Парня экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz