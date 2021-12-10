Девушка не выжила — молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы

По словам очевидцев, водитель Skoda Superb на большой скорости проехал перекресток и сбил молодую пару, которая переходила дорогу по Абая.

Фото: Zakon.kz

Девушка отлетела от пешеходного перехода более чем на 50 метров и скончалась от полученных травм до приезда медиков.

Фото: Zakon.kz

Водитель, не останавливаясь, скрылся с места ДТП, доехал до улицы Саина и бросил машину в проулке. После чего пешком вернулся на место ДТП, где сознался в содеянном.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Парня экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz