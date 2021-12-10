Аскар Мамин вручил госнаграды жителям Костанайской области

В своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, Мамин отметил, что Костанайская область, обладая высоким аграрным и промышленным потенциалом, вносит большой вклад в социально-экономическое развитие всей страны.

Фото: Primeminister.kz

С 1991 года объем валового регионального продукта вырос в 10 раз. Программа индустриализации страны позволила организовать в регионе производство ранее не выпускавшихся десятков новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Это легковые и грузовые автомобили, автобусы, металлопрокат. Более 60% продукции автомобилестроения приходится на Костанайскую область. Динамично развиваются проекты сельхозмашиностроения. Налажен выпуск широкой линейки тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники.

Ваша область по праву считается важнейшим регионом по обеспечению продовольственной безопасности страны. По итогам 2020 года удельный вес области в валовой продукции сельского хозяйства республики составил более 9% или 574 млрд тг. Область занимает первое место в стране по производству муки (737 тыс. тонн), второе – по сливочному маслу, молоку и сливкам (5,7 тыс. тонн), третье – по производству круп (6 тыс. тонн). Аскар Мамин

Фото: Primeminister.kz

В регионе активно модернизируется транспортная инфраструктура, строятся детские сады, школы и медицинские и спортивные объекты. За годы независимости построено более 6,2 млн кв. м жилья.

В рамках развития потенциала области до 2025 года планируется реализация более 100 значимых инвестиционных проектов на общую сумму свыше 2 трлн тг в таких перспективных отраслях как машиностроение, производство продуктов питания, АПК, энергетика, ГМК и др.

Фото: Primeminister.kz

В соответствии с указом главы государства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Мамин ко Дню Независимости вручил руководителям и рабочим сельскохозяйственных и промышленных предприятий, государственным служащим, сотрудникам сфер образования и науки, здравоохранения, СМИ и предпринимателям Костанайской области государственные награды.

Орденом «Достық» II степени награжден Сергей Жалыбин — директор научно-исследовательского центра экономики и права Костанайского социально-технического университета им. Академика Зулхарнай Алдамжар.

Орденом «Парасат» награждены директор ТОО «Ершовское-2» Сабит Агайдаров, советник руководителя АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Вячеслав Дудник, директор ТОО «Алюминстрой» Абай Муканов.

Орденом «Құрмет» награждены аким г. Аркалык Амирхан Асанов, главный редактор газеты «Қостанай таңы» Жанузак Аязбеков, советник ректора Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова Римма Бектурганова, директор ТОО «Беркут» Сергей Бублик, заведующий сектором ОФ «Центр инновационного развития юридической науки и практики» Аман Мизанбаев, председатель правления «Комаровское горное предприятие» Игорь Николишин, глава крестьянского хозяйства Баймырза Сатаев, главный инженер ТОО «Алтынсарино» Виталий Шушпанников, заместитель председателя Костанайской областной избирательной комиссии Серала Ахметов.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены врач-хирург высшей категории Амангельдинской районной больницы Жанай Ергабылов и механизатор-комбайнер КХ «Мечта-98» Валерий Павлюковец.

В ходе рабочей поездки глава правительства принял участие в церемонии открытия первого в Казахстане и не имеющего аналогов в Центральной Азии комплекса по переработке вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники ТОО «Auto Recycling».

Мощность предприятия составляет 4 тыс. единиц агротехники в год. При этом полученный металл будет использоваться для производства новой продукции. Проект позволит обновить парк сельхозтехники и будет способствовать развитию обрабатывающей отрасли.

Фото: Primeminister.kz

Премьер-министр ознакомился с ходом строительства чугунолитейного завода и завода по производству главных передач ведущих мостов ТОО «KamLitKZ» мощностью 46 тыс. тонн отливок и 74 тыс. единиц главных передач ведущих мостов в год.

Фото: Primeminister.kz

Мамин также принял участие в церемонии открытия моста через р. Тобол по автомобильной дороге областного значения «Подъезд к г. Костанай». После строительства длина моста увеличена с 72 м до 261 м, ширина — с 9 м до 24,5 м, что позволяет повысить пропускную способность с 11,7 тыс. до 24,6 тыс. автомобилей в сутки.