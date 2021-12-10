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11:30 10.12.2021

Новая волна холода ожидает казахстанцев в выходные

Фото: pixabay
Прогноз погоды на 11-13 декабря предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.
Не успели жители северной и восточной половины Казахстана пережить первые морозы, как с северо-запада движется очередной антициклон, который вызовет новую, но уже не такую холодную волну понижения температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере Казахстана. В ночные часы в этих регионах столбики термометров опустятся до -15...-25°С.Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, на юге ожидается теплая погода.

Только южные области по-прежнему в тепле — на них будет влиять южный циклон, принося с собой обильные осадки, гололедные явления и сохраняя довольно комфортную температуру воздуха.Пресс-служба РГП «Казгидромет»
Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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