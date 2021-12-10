11:30 10.12.2021
Новая волна холода ожидает казахстанцев в выходные
Фото: pixabay
Не успели жители северной и восточной половины Казахстана пережить первые морозы, как с северо-запада движется очередной антициклон, который вызовет новую, но уже не такую холодную волну понижения температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере Казахстана. В ночные часы в этих регионах столбики термометров опустятся до -15...-25°С.Пресс-служба РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, на юге ожидается теплая погода.
Только южные области по-прежнему в тепле — на них будет влиять южный циклон, принося с собой обильные осадки, гололедные явления и сохраняя довольно комфортную температуру воздуха.Пресс-служба РГП «Казгидромет»