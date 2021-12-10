Нигматулин выступил на конференции к 30-летию Независимости РК

Конференция посвящена 30-летию Независимости Казахстана.

Международная научно-практическая конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс» в рамках празднования 30-летия Независимости проходит в Нур-Султане. В ее работе принимают участие известные государственные и общественные деятели, парламентарии, представители международных организаций, ученые и эксперты из разных стран мира.

Именно лидерство Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева обеспечило на заре Независимости социально-экономическую и общественно-политическую стабильность, а затем стало основой динамичного развития Казахстана. Нурлан Нигматулин

Фото: Пресс-служба Мажилиса

Говоря о первых годах после распада Советского Союза, Нурлан Нигматулин отметил, что у Казахстана тогда не было собственной экономики, внешней политики, были разорваны все хозяйственные, технологические, интеграционные связи. Была только вера в будущее, которую вселил в казахстанцев Елбасы, приложивший «титанические усилия для воплощения многовековой мечты народа о Независимости».

По словам спикера Мажилиса, вопреки пессимистичным прогнозам наш народ, преодолев все трудности и испытания, сумел построить сильное, процветающее государство, пользующееся заслуженным уважением во всем мире.

Фото: Пресс-служба Мажилиса

Всего лишь за 30 лет под руководством Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Казахстан прошел невероятный путь от отсталой периферийной союзной республики до полноправного члена мирового сообщества, регионального лидера, современного государства с сильной экономикой и стабильным обществом. И сегодня президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, продолжая стратегический курс Елбасы, реализует масштабные реформы, направленные на модернизацию всех сфер жизни казахстанского общества. Нурлан Нигматулин

По словам спикера Мажилиса, с личностью Елбасы навсегда связаны и такие базовые ценности, как национальное единство, общественное согласие, стабильное развитие, стремление к лучшему будущему. Международные интеграционные и миротворческие инициативы Первого Президента Казахстана обеспечили также высокий авторитет нашей страны на мировой арене.

Фото: Пресс-служба Мажилиса

Стабильно функционирующие государственные институты, эффективное осуществление внутренней и внешней политики – все это стало крепким фундаментом для успешного развития сегодняшнего Казахстана. Это также позволило решить конституционно, в правовом поле, все вопросы с переходом президентских полномочий. Та демократичная модель передачи власти, которая произошла в Казахстане, – это, безусловно, инновационное политическое решение Елбасы. Нурлан Нигматулин

Говоря о современном развитии Казахстана, председатель Мажилиса акцентировал внимание на инициативах главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Это прежде всего создание Национального совета общественного доверия и укрепление общенационального диалога по всем наиболее важным вопросам развития страны.

Фото: Пресс-служба Мажилиса