12:38 10.12.2021
У жителя Актобе нашли БТР
Фото: кадр из видео
На территории карьера в районе п. Россовхоз в Актобе обнаружен бронетранспортер БТР-60 без опознавательных знаков, каких-либо боевых элементов и документов, передает Zakon.kz
Как установлено, он принадлежит инженеру карьера.
По его словам, БТР он приобрел примерно в 2000-х годах у неизвестного и в связи с ненадобностью решил его продать.
Материал зарегистрирован в ЕРДР по ст. 386 ч. 1 УК РК, проводится расследование.
БТР поставлен на коммунальную автостоянку в Актобе.