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Законодательство РК
12:38 10.12.2021

У жителя Актобе нашли БТР

Фото: кадр из видео
На территории карьера в районе п. Россовхоз в Актобе обнаружен бронетранспортер БТР-60 без опознавательных знаков, каких-либо боевых элементов и документов, передает Zakon.kz

Как установлено, он принадлежит инженеру карьера.

По его словам, БТР он приобрел примерно в 2000-х годах у неизвестного и в связи с ненадобностью решил его продать.

Материал зарегистрирован в ЕРДР по ст. 386 ч. 1 УК РК, проводится расследование.

БТР поставлен на коммунальную автостоянку в Актобе.

Анастасия Стативкина
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