У жителя Актобе нашли БТР

Как установлено, он принадлежит инженеру карьера.

По его словам, БТР он приобрел примерно в 2000-х годах у неизвестного и в связи с ненадобностью решил его продать.

Материал зарегистрирован в ЕРДР по ст. 386 ч. 1 УК РК, проводится расследование.

БТР поставлен на коммунальную автостоянку в Актобе.