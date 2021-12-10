Нигматулин принял первого вице-спикера Госдумы России

Говоря о сотрудничестве Казахстана и России в течение 30 лет Независимости, собеседники подчеркнули историческую роль Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитии двусторонних отношений.

По словам председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, в расширение стратегического казахстанско-российского партнерства, достигнутого благодаря руководству двух стран, свой вклад вносят и парламенты.

Ж. Жумабекова

За 30 лет Независимости Казахстан прошел огромный путь. Сотрудничество между нашими странами динамично развивается по всем направлениям. Первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков

Нурлан Нигматулин также высказался за активизацию совместной работы межпарламентских комиссий и профильных комитетов Мажилиса и Государственной Думы.

Кроме того, речь шла об укреплении взаимодействия в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ, МПА СНГ.

По словам Спикера Мажилиса, практический характер модельных законов, а также рекомендаций и межпарламентских мероприятий будет способствовать решению актуальных вопросов современности.