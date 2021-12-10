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Законодательство РК
14:08 10.12.2021

Нигматулин принял первого вице-спикера Госдумы России

Фото: Ж.Жумабекова
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил вопросы расширения казахстанско-российского межпарламентского сотрудничества с первым заместителем председателя Госдумы России Александром Жуковым, передает Zakon.kz.

Говоря о сотрудничестве Казахстана и России в течение 30 лет Независимости, собеседники подчеркнули историческую роль Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитии двусторонних отношений.

По словам председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, в расширение стратегического казахстанско-российского партнерства, достигнутого благодаря руководству двух стран, свой вклад вносят и парламенты.

Александр Жуков

Ж. Жумабекова

За 30 лет Независимости Казахстан прошел огромный путь. Сотрудничество между нашими странами динамично развивается по всем направлениям. Первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков

Нурлан Нигматулин также высказался за активизацию совместной работы межпарламентских комиссий и профильных комитетов Мажилиса и Государственной Думы.

Кроме того, речь шла об укреплении взаимодействия в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ, МПА СНГ.

По словам Спикера Мажилиса, практический характер модельных законов, а также рекомендаций и межпарламентских мероприятий будет способствовать решению актуальных вопросов современности.

Анастасия Стативкина
Россия Мажилис Нигматулин Нурлан Казахстан
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