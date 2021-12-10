Инфляционные ожидания казахстанцев достигли максимума – Нацбанк

Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в ноябре 2021 года повысилась и составила 10,8% (10,3% в октябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев – 35% (33% в октябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения. Заместитель директора Департамента НБ Денис Чернявский

Он отметил, что результаты ноябрьского опроса показывают, что второй месяц подряд продолжается обновление исторических максимумов в качественных оценках инфляционных ожиданий.

Большая часть домашних хозяйств ожидает ускорения темпов роста цен в ближайшие 12 месяцев. Восприятие текущей инфляции также сохраняется на высоком уровне, в частности, из-за удорожания продуктов питания и энергоресурсов. Большая часть опрошенных (74%) продолжает отмечать сильный рост цен за прошедшие 12 месяцев. Заместитель директора Департамента НБ Денис Чернявский

При этом потребительские настроения людей в ноябре в целом снизились. Наряду с этим продолжилось ухудшение ожиданий по будущим доходам и в целом краткосрочных и долгосрочных перспектив развития экономики страны.

Как отметил Чернявский, с точки зрения расходной части, большинство опрошенных по-прежнему выражают сдержанность в отношении крупных покупок: только 19% респондентов готовы к крупным расходам.

Большинство опрошенных (35% в ноябре, 32% в октябре) продолжают оценивать текущее время как неблагоприятное для формирования сбережений.