14:09 10.12.2021
Инфляционные ожидания казахстанцев достигли максимума – Нацбанк
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Денис Чернявский рассказал об инфляционных ожиданиях казахстанцев в ноябре 2021 года, сообщает Zakon.kz.
Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в ноябре 2021 года повысилась и составила 10,8% (10,3% в октябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев – 35% (33% в октябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения.Заместитель директора Департамента НБ Денис Чернявский
Он отметил, что результаты ноябрьского опроса показывают, что второй месяц подряд продолжается обновление исторических максимумов в качественных оценках инфляционных ожиданий.
Большая часть домашних хозяйств ожидает ускорения темпов роста цен в ближайшие 12 месяцев. Восприятие текущей инфляции также сохраняется на высоком уровне, в частности, из-за удорожания продуктов питания и энергоресурсов. Большая часть опрошенных (74%) продолжает отмечать сильный рост цен за прошедшие 12 месяцев.Заместитель директора Департамента НБ Денис Чернявский
При этом потребительские настроения людей в ноябре в целом снизились. Наряду с этим продолжилось ухудшение ожиданий по будущим доходам и в целом краткосрочных и долгосрочных перспектив развития экономики страны.
Как отметил Чернявский, с точки зрения расходной части, большинство опрошенных по-прежнему выражают сдержанность в отношении крупных покупок: только 19% респондентов готовы к крупным расходам.
Большинство опрошенных (35% в ноябре, 32% в октябре) продолжают оценивать текущее время как неблагоприятное для формирования сбережений.