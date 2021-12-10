Токаев предложил совместно производить микрочипы для стран ЕАЭС

Третий год подряд мы являемся свидетелями беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги. При этом идет борьба не только за эксклюзивные инновационно-технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, уже сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои ввиду нехватки микрочипов и компьютерных элементов.