15:44 10.12.2021
Токаев предложил совместно производить микрочипы для стран ЕАЭС
Фото: akorda.kz
При содействии научно-исследовательских институтов правительствам стран ЕАЭС предложили производить микрочипы и компьютерные элементы для машиностроительной отрасли, сообщил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Третий год подряд мы являемся свидетелями беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги. При этом идет борьба не только за эксклюзивные инновационно-технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы.Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, уже сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои ввиду нехватки микрочипов и компьютерных элементов.
Предлагается при содействии научно-исследовательских институтов поручить нашим правительствам проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли. Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт.Президент Казахстана