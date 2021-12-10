Токаев озвучил итоги работы Евразийской экономической комиссии

Ключевое значение для форсированного развития Евразийского экономического союза имеет эффективность работы Евразийской экономической комиссии, ее конструктивное взаимодействие с нашими странами. В период председательствования Казахстана мы стали свидетелями огромной, без преувеличения, работы комиссии. Этому нужно отдать должное. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что формирование единой, целостной экономической политики на стыке интересов пяти стран – это достаточно кропотливая и сложная работа, которую хорошо понимают в Казахстане.

Остается пожелать комиссии и далее уходить от ненужной рутины и бюрократии. К сожалению, есть примеры, когда на заседаниях комиссии принимаются документы без учета интересов сторон и рассматриваются не включенные в повестку дня вопросы, которые носят чувствительный характер, в частности, для Казахстана. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Другим, по его словам, важным вопросом углубления интеграционных процессов является последовательное сокращение барьеров, по вопросам которого есть положительные сдвиги — с 2016 года устранено 54 барьера из 68, или 80% из когда-либо существовавших на внутреннем рынке ЕАЭС.

Президент напомнил, что в феврале этого года коллегия утвердила один из важных документов, а именно – методологию разделения препятствий.

Теперь процесс рассмотрения квалификации барьеров регламентирован в доступной для бизнеса форме, и что самое главное, в приемлемые сроки. Важно не останавливаться на этом и продолжать вовлечение малых и средних предприятий в процесс евразийской интеграции и торговли без барьеров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев