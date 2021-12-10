В Федерации тяжелой атлетики РК объяснили ситуацию с главным тренером

- Почему Даурен Бекмуханбетов до сих пор не утвержден на свой пост?

- Назначение главных тренеров осуществляется в соответствии с пунктом 33 статьи 7 закона РК. Он гласит, что назначение главных и государственных тренеров сборных команд РК по видам спорта проходит по представлению республиканских федераций, по олимпийским видам спорта – по согласованию с НОК РК.

- Какова позиция федерации в этой ситуации?

- Позиция федерации заключается в том, что любые действия, в том числе назначения, должны проводиться в соответствии с действующими нормами казахстанского законодательства.

Старшие тренеры областей, которые представляют областные управления спорта, детско-юношеские школы, интернаты и школы высшего спортивного мастерства, не имеют полномочий избирать главных тренеров национальной сборной команды. В противном случае нужно менять сам закон.

Подготовку национальной сборной, ее администрирование, так же как и ответственность за спортивные результаты, репутацию всего вида спорта на международной арене, несут федерация и НОК, именно поэтому формирование тренерского штаба штатной национальной сборной осуществляется с ходатайства федерации и по согласованию с НОК Республики Казахстан.

Фото: wfrk.kz

- В таком случае почему голосование не проводится среди действующих атлетов штатной сборной, ведь именно они поднимают запредельные веса, защищая честь страны, в их честь поднимается флаг, и они тоже вправе выбирать, под чьим контролем тренироваться? Почему не должны учитываться голоса других тренеров, спортивных функционеров, представителей федерации, НОК, работа которых напрямую влияет на результаты сборной?

Готовы ли те тренеры, кто сегодня поднимает этот вопрос, разделить ответственность за спортивный результат национальной сборной, за его чистоту, сохранение преемственности в команде, а также взять на себя ответственность за прошлые многочисленные допинговые нарушения и сопряженные с этим взыскания?

Последние пять лет федерации удалось практически полностью очистить команду от допинга как на международном, так и на внутреннем уровне. Последствия прошлых нарушений стали для казахстанской тяжелой атлетики серьезным вызовом – отстранения сильнейших атлетов, возврат титулов и медалей, многочисленные штрафы, годичная дисквалификация сборной, из-за которой юношеской команде пришлось пропустить юношеские Олимпийские игры 2018 года в Аргентине, а также сокращение квот на Олимпиаду 2020 года.

- Правда ли, что казахстанские тяжелоатлеты могли пропустить нынешний чемпионат мира в Ташкенте? Если так, то по какой причине?

- Буквально за месяц до чемпионата мира-2021 федерация получила уведомление о штрафе по кейсу Надежды Ногай, который является единственным зарегистрированным случаем на международном уровне за последние пять лет. Стоял вопрос недопуска всей сборной на чемпионат мира, который сейчас проходит в городе Ташкенте.

Однако как наставника Ногай, так и других тренеров, которых предлагается «обнулить», Даурен Бекмуханбетов считает достойными кандидатурами на основные позиции в тренерском штабе.

- Какие-то штрафные санкции от Международной федерации тяжелой атлетики грозят Казахстану?

- Согласно последним изменениям Антидопинговых правил МФТА, в случае выявления трех допинговых нарушений на международном уровне у страны в течение 12-месячного периода ее команду могут отстранить на срок до четырех лет, что означает автоматический пропуск Олимпийских игр.

Конечно же, наша задача – не допустить подобной ситуации и привлечь в мужскую и женскую сборные тренеров, работа которых будет соответствовать ожиданиям миллионов казахстанцев, болельщиков и любителей тяжелой атлетики.

Что касается претензий и вопросов областных тренеров к главным тренерам сборной, то они были всегда, и, думаю, будут. Это касалось работы и Алексея Ни, и Юрия Мельникова, и Бахыта Ахметова. Но, если мы будем по каждой претензии проводить голосование и смену тренерского штаба, то о какой успешной сборной мы можем говорить?

Задача федерации – при поддержке НОК и Министерства культуры и спорта находить решение вопросов, сохранить преемственность результатов, развивать спорт и достигать чистых побед.

Призываю всех коллег оставить свои обиды, провести совместную работу над ошибками и заняться своим делом, сохранить и приумножить наши результаты на всех уровнях нашего спорта.