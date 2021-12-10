Пикеты у здания ВС: кто они – недовольные судебными решениями

- Нурбек Абдыманапович, почему Верховный суд никак не реагирует на эти выступления?

- Сказать, что «никак», будет неправильно. Все они или были уже на личном приеме у специалистов департамента, руководства и судей Верховного суда, или записались на прием.

Потом, каким образом Верховный суд должен, как вы говорите, реагировать? Отменить уже вступившее в силу решение суда или указать суду вынести то или иное решение? Это противоречит Конституции!

На приеме каждому посетителю разъясняется суть решений (часто люди просто не понимают судебные акты), возможные правовые пути разрешения проблемы. Но о судебных решениях нельзя говорить обобщенно – каждое дело уникально и разбираться в них нужно отдельно. Поэтому, если говорить о недовольных, нужно каждое дело поднимать и понимать логику суда.

- 7 декабря некто Кензин на пикете у здания Верховного суда развесил плакаты и возмущался несправедливостью судов. Поддержать его приехали люди из других регионов. Неужели нельзя решить его проблему?

- Давайте посмотрим в корень его, как вы говорите, «проблемы». А высказывает недовольство решением суда Ильшат Кензин 11 лет!

В далеком 2007-м его бизнес-партнер М. Дудиловский имел неосторожность дать ему в долг 5 млн тенге для закупки товара из Китая. Все, как положено, оформили у нотариуса. Но Кензин долг не выплатил. Три года Дудиловский безуспешно пытался вернуть свои деньги. Случайно заметив, что должник вдруг оформляет свой дом на дочь, понял, что Кензин хочет увести свои активы и возврата долга ему по-хорошему не дождаться. После чего обратился в суд.

Суд взыскал с Кензина долг, признал договор дарения недействительным в 2010-м – и с этого времени Кензин неустанно доказывает суду, что он потерпевший, называя Дудиловского мошенником.

А суд оправдал Дудиловского, у которого есть право требовать от государства возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Так чья это «проблема»? Уж точно не Кензина!

- Жительница Жамбылской области Зауре Байтакова, находившаяся рядом с Кензиным, кричала, что протестует уже шесть лет и никто не хочет ее услышать. По ее словам, невменяемого сына осудили на 22 года за изнасилование, которого он не совершал. Женщина утверждает, что об этом свидетельствуют 10 экспертиз.

- В приговоре, который без содрогания читать просто невозможно, говорится, что Байтаков систематически (т.е. постоянно) избивал и совершал насилие над двумя малолетними детьми сожительницы своего брата. Дело дошло до того, что он надругался над одним из них – абсолютно беспомощным. Когда он сделал это в очередной раз, услышал, как мать зовет ребенка.

Чтобы скрыть свое гнусное деяние, он убил несчастное дитя, а потом повесил бездыханное тельце, дабы сымитировать несчастный случай.

Как видно из приговора, мать погибшего ребенка, ее малолетняя дочь, родственники и знакомые семьи подтвердили факт издевательств, что именно Байтаков последним зашел в дом и сообщил о якобы самоубийстве ребенка.

Есть запись разговора, где брат Байтакова рассказывает знакомому, что Байтаков насиловал и убил мальчика. В этом признался и сам Байтаков сокамернику.

Эксперты обнаружили следы насилия и убийства на теле мальчика. Психиатрическая экспертиза показала, что Байтаков полностью вменяем и понимал, что делает.

Все говорит об одном: возмездие виновного настигло.

- Еще одна мать – пенсионерка из Кокшетау Батиш Жакимова – грозится наложить на себя руки, если не освободят ее сына. С инсультом лежит его отец. Виной всему – 24 года тюрьмы, к которым приговорен ее Мейрамбек. Женщина убеждена, что полиция измывалась над ним: разбила голову, надевала мешок и била током…

- Понять любую мать по-человечески можно. Родное дитя всегда останется в ее глазах несмышленышем из детства.

Но когда узнаешь, что сотворил этот человек, – таковым его назвать уже очень сложно.

Приговор ясен, как день: Жакимов завел несовершеннолетнего в какие-то развалины, отнял телефон и 5 тысяч тенге, раздел и дважды изнасиловал несчастного. Затем ударил мальчика по голове несколько раз кирпичом, пинал ногами – удар пришелся такой силы, что стена напротив полностью была забрызгана кровью.

Не виновен? Почему же тогда он сам в этом признается, причем в присутствии своего защитника? Экспертизы твердят о том, что показания он давал очень спокойно, даже непринужденно, и после допроса никаких следов побоев у него обнаружено не было.

Признается в убийстве Жакимов и своему знакомому. Другому приятелю спустя время после убийства звонит, спрашивает об обстановке в городе, все ли, мол, «тихо в городе, нет ли какого либо шума?».

Жакимова видел возле места убийства третий свидетель.

Экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая, показали, что на одежде мальчика есть волокна с одежды Жакимова, а на куртке самого Жакимова – кровь и ДНК ребенка.

То есть все доказательства всецело убеждают в абсолютной виновности Жакимова в этом ужасающе страшном деянии.

- Но, быть может, права приехавшая из Алматы Мадина Кукетаева? Назвавшись активисткой, она берет на себя смелость «изобличить» чиновников, отнявших, как она считает, у нее участок для строительства торгового дома. Женщина убеждена, что «суды куплены», даже приводит размеры взяток вплоть до Верховного суда…

- Все дело в том, что Кукетаева и другие ее соседи по дому подали иск на собственника соседнего земельного участка и потребовали сноса самовольной, по их мнению, постройки. Но как таковыми соседями истца и ответчика назвать нельзя – участки не имеют общих границ, их разделяет автодорога. Она находится в ведении акимата. Об этом четко написано в судебных актах.

Кукетаева проиграла суды, ведь приобрела она квартиру в доме и участок с границами, сложившимися исторически, потому их владельцы оспаривать эти границы не вправе, так же как и строения на них – они определены предыдущими собственниками.

То есть собственники приобрели права на участки в том же объеме, что и прежние владельцы. Более того, ответчик до рассмотрения дела в суде получил все разрешительные документы для строительно-монтажных работ. Теперь скажите, о каком «рейдерстве высокопоставленных лиц» может идти речь? Как именно ответчик здесь нарушил права Кукетаевой?

- Майра Рахимжан тоже была у здания ВС 7 декабря. Она говорит, что на акции протеста выходит шестой раз. Безуспешно спорит с банком и убеждена, что суды защищают именно банки, а не людей от банковского произвола. Это так?

- Люди, проиграв суды, не могут принять сам этот факт. И пытаются убедить других в своей правоте, часто ищут, призывают в свои ряды других проигравших, чтобы создать картину общего недовольства судами. Хотя их дела могут совершенно разниться: по всем аспектам.

Из судебного решения видно, что когда-то Рахимжан взяла в банке заем в 596 тыс. долларов США. В определенный момент возврат, как говорится, «повис в воздухе». Банк взыскал с заемщика через суд этот долг.

Дело в том, что Рахимжан, являясь директором и учредителем ТОО, получила от банка полную сумму займа на свой счет. По данным банка, часть ее заемщик получила наличными, другую – перевела на счет своего ТОО, которое закрыло свои долги третьему лицу.

Но Рахимжан не может опровергать наличие долга: ведь это подтверждает ее переписка с банком с 2009 года, сведения об обналичивании ею части займа, право владения ею ТОО.

Зачем люди хотят уйти или, может, обмануть закон? На что надеются? Что не будет доказательств или на снисхождение? Мне лично непонятно.

Безусловно, мы не говорим, что все судебные решения идеальны. Есть проблемы. Мы постоянно их анализируем. Принимаем меры по повышению качества правосудия.