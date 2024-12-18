Единые требования к судебным решениям по административным делам утвердил Верховный суд

Верховный суд принял нормативное постановление от 29 ноября 2024 года "О судебном решении по административным делам", сообщает Zakon.kz.

Документ принят в целях правильного и единообразного применения норм Административного процедурно-процессуального кодекса РК (АППК), регламентирующих вынесение судебных актов по административным делам.

В частности, в документе говорится, что суд первой инстанции принимает судебные акты по административным делам в форме решений и определений, суды апелляционной, кассационной инстанций – в форме постановлений и определений.

Судебный акт суда первой инстанции, которым спор разрешается по существу, выносится в форме решения. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Стороны в срок не позднее десяти рабочих дней с момента вручения краткого решения суда вправе ходатайствовать об изготовлении полного решения, которое должно быть изготовлено судом в срок не позднее десяти рабочих дней с момента поступления такого ходатайства.

Решение выносится именем Республики Казахстан в строгом соответствии с законом и фактами, установленными судом по конкретному делу.

В тексте решения не допускаются:

излишняя детализация событий и обстоятельств;

цитирование норм права, не имеющих отношения к спору;

употребление не принятых сокращений и слов, не применяемых в официальных документах;

внесение исправлений, не оговоренных судом.

Использование в тексте решения аббревиатуры возможно при условии раскрытия ее при первом упоминании.

Решение выносится в условиях, исключающих присутствие посторонних лиц и разглашение тайны совещания.

Решение излагается в письменной форме и изготавливается, как правило, компьютерным способом в одном экземпляре.

Помимо этого, решение может быть изготовлено рукописным или машинописным способом. В этом случае его копия изготавливается компьютерным способом.

Решение, изготовленное компьютерным способом, оформляется в соответствии с документами, регламентирующими вопросы юридической техники и параметры составления судебных актов, утверждаемыми Председателем Верховного суда.

Решение суда должно быть законным и обоснованным.

Решение законно, когда оно вынесено с соблюдением норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях закона, регулирующего сходное отношение, либо исходит из общих начал и смысла законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости.

Обоснованным считается решение, в котором отражены имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требования закона об их относимости, допустимости и достоверности, или являющиеся общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, и в совокупности достаточными для разрешения спора.

Решения выносятся при рассмотрении дела по существу. Включение в резолютивную часть решения выводов суда по той части исковых требований, которые по существу не рассматривались, недопустимо. Выводы суда по этим требованиям должны быть изложены в отдельном от решения судебном акте в форме определения.

Персональные данные гражданина – фамилия, имя, отчество (при его наличии) – необходимо указывать в соответствии с записью в официальном документе, удостоверяющем личность.

Если производство по делу осуществляется на русском языке, а фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, указанные в документах, удостоверяющих личность, на государственном языке, в решении необходимо указывать персональные данные лица, не склоняя, в точном соответствии с записью в официальном документе, удостоверяющем личность.

Если стороной является юридическое лицо, то его наименование следует указывать в соответствии с документами о государственной регистрации с полным указанием организационно-правовой формы.

Во вводной части решения излагаются сведения об участниках административного процесса и их представителях, принимавших участие в судебном заседании, на котором вынесено решение суда. Сведения о лицах, надлежаще извещенных о слушании дела, признании причин их неявки неуважительными и выводы суда о рассмотрении дела в их отсутствии подлежат изложению в описательной части решения суда.

В описательной части в краткой форме излагаются бесспорные факты, предшествовавшие спору и имеющие прямое отношение к нему. При этом не допускается полное воспроизведение и копирование иска и отзыва на иск.

Также в описательной части решения отражается содержание заявленных требований.

Предмет иска определяется как материально-правовое требование с указанием сути нарушения или угрозы нарушения публичных прав, свобод или законных интересов обратившегося.

Увеличение или уменьшение размера исковых требований не может рассматриваться как изменение предмета иска, поскольку речь идет об уточнении объема требования.

Судам следует иметь в виду особенности процедуры замены ненадлежащего ответчика надлежащим при рассмотрении административного дела.

Замена ответчика допускается до начала рассмотрения и разрешения административного дела по существу, что означает возможность замены ненадлежащего ответчика на любой стадии рассмотрения административного дела.

Также в описательной части решения должны быть приведены возражения ответчика и пояснения других участников административного процесса.

Пояснения участников административного процесса и иных лиц, участвующих в деле, приводятся в решении от третьего лица, кратко, по существу спора.

В мотивировочной части решения указываются установленные судом фактические обстоятельства дела, их соотношение с применимыми по делу нормами права, правовая позиция суда по существу спора и доказательства, на которых основаны выводы суда, с точным указанием временного отрезка на аудио-, видеозаписи судебного процесса и/или с указанием номера тома, листа административного дела, а также доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства.

Суд при рассмотрении административного дела обязан учитывать распределение бремени доказывания в зависимости от вида иска и возможность отступления от правил распределения бремени доказывания.

Суд вправе ссылаться в решении лишь на те доказательства, которые были исследованы им в письменном или устном разбирательстве. Исключение составляют документы, содержащие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Резолютивная часть решения должна содержать вывод суда об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или в части, вытекающий из установленных в мотивировочной части фактических обстоятельств.

Суд обязан четко и понятно излагать резолютивную часть решения, чтобы не было неясностей и споров при исполнении решения.

Решение постановляется по всем требованиям, заявленным истцом.

Однако, суд не вправе разрешать вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Также должны быть разрешены и другие вопросы, указанные в законе, а именно: распределены судебные расходы, указаны порядок и срок обжалования решения суда, срок обращения решения к исполнению и принятые меры по его обеспечению и исполнению.

В резолютивной части решения указываются срок, в течение которого ответчик обязан исполнить решение суда и письменно известить суд о его исполнении, а также правовые последствия его неисполнения.

После принятия и подписания решения судья оглашает его резолютивную часть. Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана судьей и приобщена к делу.

Огласив резолютивную часть решения, председательствующий разъясняет правовые основания и последствия его принятия, порядок и сроки обжалования решения, объявляет о дате изготовления решения в окончательной форме и когда лица, участвующие в административном деле, могут получить его копию.

Разъяснив правовые основания и последствия принятия решения, судья выясняет у сторон, ясно ли им содержание судебного акта и предоставляет возможность задать уточняющие вопросы, о чем в протоколе судебного заседания делается соответствующая отметка.

Дата изготовления решения по делу, рассмотренному в порядке письменного производства, должна совпадать с датой размещения в автоматизированной информационной системе суда.

Решение суда после вступления его в законную силу в течение трех рабочих дней направляется судом для исполнения ответчику. Ответчик обязан исполнить решение суда по административному делу в месячный срок со дня вступления его в законную силу, за исключением иных сроков, установленных судом, о чем он должен известить суд. Исполнительный лист по административному делу подлежит выписке по решениям о взыскании денежной суммы (убытков).

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным. Введено в действие с 17 декабря 2024 года.