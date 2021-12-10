Международный турнир по джиу-джитсу завершился в Алматы

Как уточняется, в рамках турнира чествовали призеров чемпионата мира, прошедшего в Абу-Даби.

В турнире Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship спортсмены клуба имени Сагадата Нурмагамбетова завоевали девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали. Все они представляли возрастную категорию от восьми до 15 лет. Таким образом, сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на чемпионате среди детей и юношей.

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

При этом 14-летняя Жибек Кулымбетова четвертый раз стала чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу-Даби. Нурай Алтынбек стала двукратной чемпионкой мира и Райымбек Ержан – двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров зачитал победителям международного состязания в Абу-Даби поздравительный адрес от имени главы государства. Президент страны выразил уверенность, что такие соревнования привлекают подрастающее поколение и способствуют пропаганде здорового образа жизни.

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Не секрет, что казахстанцы проявляют особый интерес к боевым искусствам. Мы гордимся блестящими победами наших мастеров спорта. Джиу-джитсу стремительно развивается в последние годы, наша сборная добилась признания на чемпионатах Азии и мира. Думаю, что и этот турнир будет способствовать развитию этого вида спорта. Поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева

Бабакумаров также поздравил воспитанников клуба имени С. Нурмагамбетова, завоевавших призовые места, и вручил им благодарственные письма от имени акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

Заместитель акима города отметил достижения алматинской школы джиу-джитсу, воспитавшей сильными духом юных спортсменов. По словам Бабакумарова, чемпионами становятся в процессе упорного, ежедневного труда.

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Вы вдохновляете не только своих сверстников, делающих первые шаги в спорте, но и взрослых. Хочу поблагодарить детских тренеров, которые помогают вам раскрыться, – это особая миссия. Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров

Теплые слова поддержки передала также министр культуры и спорта Актоты Раимкулова. В приветственном адресе от ее имени сказано, что казахстанский спорт заслуживает почетного места на спортивной мировой арене. В стране созданы все условия, которые позволяют воспитывать чемпионов, растить здоровое поколение.

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Турнир Almaty jiu-jitsu kids cup организован спортивным клубом имени Народного героя Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова Sagadat Batyr - QTT. Здесь занимаются спортсмены детского, юношеского и взрослого разрядов, которые завоевывают чемпионские пояса и становятся мастерами спорта по джиу-джитсу и грэпплингу.

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

В состязаниях приняли участие более 300 юных спортсменов в возрасте от шести до 15 лет, в том числе воспитанники детских домов. Среди них чемпионы Азии, мира и призеры крупных международных соревнований. При поддержке акимата в клубе бесплатно занимаются 20 воспитанников детского дома семейного типа «Жануя». Все они обеспечены необходимой экипировкой.

Напомним, с целью поддержки детского спорта через систему подушевого финансирования акимат Алматы в этом году направил 1,5 млрд тенге для обеспечения 40 тыс. детей бесплатными занятиями в различных спортивных секциях.