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21:32 10.12.2021

Аким СКО: Дефицита угля нет

Фото: pixabay
Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос обеспечения населения углем, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему в области был ажиотаж вокруг угля и есть ли сейчас дефицит угля в регионе.

Дефицита нет. Каждое утро у меня лежит сводка на столе – сколько у нас запасов угля в районах и Петропавловске. Объясню ситуацию: есть три вида угля, которые в основном пользуются спросом у населения. Это «Шубарколь», «Каражыра» и «Майкуба». Цены примерно одинаковые, плюс – минус, но майкубинский, кто топил печь, всегда славился своим качеством. Здесь меньше зольности. И вот эти очереди, они выстроились за шубаркульским углем, хотя были в наличии «Каражыра» и «Майкуба». Аким СКО Кумар Аксакалов

По его словам, такая ситуация возникла из-за того, что разрез недогрузил объем, хотя поставщик, который многие годы занимается поставкой шубаркульского угля в область, заранее оплатил услуги за поставку угля.

Несколько дней возникали какие-то перебои с поставкой именно шубаркульского угля, хотя лежит «Майкуба» и «Каражыра». Аким СКО Кумар Аксакалов

Сказался, по его оценке, и возросший спрос со стороны населения: если в прошлом году было продано 35 тыс. тонн шубаркульского угля, то в этом году – уже 53 тыс. тонн.

Начали выяснять – может, уходит куда-то? Были попытки перевоза за границу. Поскольку в России он дороже, написали официальные письма, чтобы ограничить вывоз угля. Ограничительные меры также вступили в силу. После того, как разрез нам стал с перебоями давать уголь, мы обратились в МИИР, министр собрал совещание со всеми – транспортниками, карьерами, все выстроили и с тех пор график более-менее соблюдается. Ажиотажа нет. Есть в наличии уголь. «Шубаркуль» каждый день приходит, до сих пор возим – в день по 500-700 тонн. Аким СКО Кумар Аксакалов

Позже он добавил, что стоимость твердого топлива в регионе колеблется от 14 до 18 тыс. тенге за тонну. По его словам, любой желающий может «приехать и купить на тупике по такой цене».

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