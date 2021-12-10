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22:09 10.12.2021

Будет ли в Алматы локдаун из-за «омикрона»

Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что власти еще не обсуждали введение локдауна в мегаполисе, передает Zakon.kz.

На брифинге в РСК Алматы журналисты спросили Бекшина о том, будет ли в городе введен локдаун из-за «омикрон-штамма».

У нас еще нет ни одного случая заражения «омикроном», поэтому этот вопрос пока не обсуждался. Для локдауна нет причины, потому что мы в «зеленой» зоне. Но если будет высокий рост заболеваемости и мы перейдем в «красную» зону, тогда будет обсуждение.Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин
Елена Беляева
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