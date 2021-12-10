Токаеву рассказали о проверке эффективности трат на борьбу с КВИ и Олимпиаду

Об этом сообщается на сайте Акорды.

В частности, проверены финансирование строительства модульных больниц, материально-технического оснащения инфекционных стационаров, а также расходы на средства индивидуальной защиты.

Также Годунова рассказала об итогах аудита эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио.

Таким образом, в комитете спорта аудитом охватили расходы в сумме 125 млрд тенге. В конце встречи президент дал соответствующие поручения.