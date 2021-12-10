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Законодательство РК
20:09 10.12.2021

Токаеву рассказали о проверке эффективности трат на борьбу с КВИ и Олимпиаду

Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял главу счетного комитета Наталью Годунову. Главе государства предоставили предварительные результаты проверки средств на общую сумму 646 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

В частности, проверены финансирование строительства модульных больниц, материально-технического оснащения инфекционных стационаров, а также расходы на средства индивидуальной защиты.  

Также Годунова рассказала об итогах аудита эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио.

Таким образом, в комитете спорта аудитом охватили расходы в сумме 125 млрд тенге. В конце встречи президент дал соответствующие поручения.

Елена Беляева
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