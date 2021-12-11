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00:33 11.12.2021

Искал маму – двухлетний малыш прошел два километра в Туркестанской области

Фото: Instagram/rozysk_kz
Жительница Сарыагашского района потеряла ребенка на одной из улиц около вокзала районного центра, передает Zakon.kz.

Как пишет rozysk_kz, женщина пыталась самостоятельно найти малыша, но не смогла. Затем она обратилась за помощью к полицейским.

В результате сотрудники полиции обнаружили пропавшего малыша в 2 км от дома на одном из перекрестков районного центра. Найденного ребенка они передали родителям.

Стражи порядка быстро нашли моего сына. Поэтому хочу поблагодарить полицейских Сарыагашского района. Желаю им здоровья и успехов по службе. Сейчас мой сын рядом со мной. Большое спасибо! Жительница Сарыагашского района Майра Елемесова
Елена Беляева
Туркестанская область
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