Искал маму – двухлетний малыш прошел два километра в Туркестанской области

Как пишет rozysk_kz, женщина пыталась самостоятельно найти малыша, но не смогла. Затем она обратилась за помощью к полицейским.

В результате сотрудники полиции обнаружили пропавшего малыша в 2 км от дома на одном из перекрестков районного центра. Найденного ребенка они передали родителям.