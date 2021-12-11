00:33 11.12.2021
Искал маму – двухлетний малыш прошел два километра в Туркестанской области
Фото: Instagram/rozysk_kz
Жительница Сарыагашского района потеряла ребенка на одной из улиц около вокзала районного центра, передает Zakon.kz.
Как пишет rozysk_kz, женщина пыталась самостоятельно найти малыша, но не смогла. Затем она обратилась за помощью к полицейским.
В результате сотрудники полиции обнаружили пропавшего малыша в 2 км от дома на одном из перекрестков районного центра. Найденного ребенка они передали родителям.
Стражи порядка быстро нашли моего сына. Поэтому хочу поблагодарить полицейских Сарыагашского района. Желаю им здоровья и успехов по службе. Сейчас мой сын рядом со мной. Большое спасибо! Жительница Сарыагашского района Майра Елемесова