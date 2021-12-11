Огни на рождественской ели зажгли в Ватикане

Как пишет ТАСС, в этом году дерево высотой около 28 м и весом восемь тонн было доставлено в Ватикан из горных районов северной области Трентино-Альто-Адидже. Ель будет украшать площадь на протяжении всех рождественских праздников – до 9 января.

Вертеп, который был открыт возле елки, изготовлен в перуанской деревне Чопкка в регионе Уанкавелика, расположенном в андских высокогорьях. Композиция состоит из 30 разных фигур, которые были созданы пятью местными художниками. Фигуры младенца Иисуса, как положено, пока нет, она появится в ночь на Рождество. Фигуры Марии и Иосифа, а также пастухов облачены в типичные костюмы деревни Чопкка. На сцене Рождества Христова также установлены фигуры животных, принадлежащих к местной фауне, среди них альпаки, викуньи, а также андский кондор, считающийся одним из символов Перу.

Принимая в представителей дарителей вертепа из Перу и ели из итальянского города Андало, Папа Римский Франциск вновь призвал не сводить праздник Рождества к потребительской идеологии.

Не дадим отравить Рождество потребительским отношением и безразличием. Его символы – вертеп и украшенная ель – дают нам ощущения мира в сердце, радости от того, что Бог среди нас. Ель и вертеп окунают в атмосферу Рождества, которое является частью нашего общего культурного наследия. Не будем поддаваться фальшивому коммерческому Рождеству. Папа Римский Франциск

Из-за сильного дождя торжественная церемония с участием оркестра жандармерии Ватикана, которая обычно проходит на площади Святого Петра, состоялась в Зале аудиенций Павла VI.

Оркестр исполнил национальные гимны Ватикана, Перу и Италии. Зажег праздничные огни на рождественской ели под аплодисменты собравшихся ребенок, нажав на символическую кнопку.

Начало традиции устанавливать ель и вертеп на площади Ватикана положил в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.