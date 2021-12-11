01:19 11.12.2021
Пожар в Алматы: 120 жильцов эвакуированы из многоэтажного дома
Фото: Zakon.kz
10 декабря в 23:58 силы и средства ДЧС города Алматы выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, на ул. Брусиловского, 167. По прибытии пожарных подразделений в 00:08 обнаружено загорание двух блоков на шестом-седьмом этажах, а также на 17-18 этажах ЖК «Алтын Булак-2». Пресс-служба ДЧС Алматы
Как уточняется, на месте создан оперативный штаб.
Фото: Zakon.kz
Отмечается, что для снижения концентрации дыма на лестничных клетках задействованы пожарные автомобили дымоудаления.
Пожар был локализован в 01:10.
Фото: Zakon.kz
На месте загорания работают более 70 сотрудников, 18 единиц техники. Несмотря на препятствия пожарной технике из-за заставленных частных машин, развернуты пожарные автолестницы. Пресс-служба ДЧС Алматы