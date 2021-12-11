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01:19 11.12.2021

Пожар в Алматы: 120 жильцов эвакуированы из многоэтажного дома

Фото: Zakon.kz
120 жильцов ЖК «Алтын Булак-2» эвакуировали из здания, передает Zakon.kz.
10 декабря в 23:58 силы и средства ДЧС города Алматы выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, на ул. Брусиловского, 167. По прибытии пожарных подразделений в 00:08 обнаружено загорание двух блоков на шестом-седьмом этажах, а также на 17-18 этажах ЖК «Алтын Булак-2». Пресс-служба ДЧС Алматы

Как уточняется, на месте создан оперативный штаб.

пожар

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что для снижения концентрации дыма на лестничных клетках задействованы пожарные автомобили дымоудаления.

Пожар был локализован в 01:10.

пожар

Фото: Zakon.kz

На месте загорания работают более 70 сотрудников, 18 единиц техники. Несмотря на препятствия пожарной технике из-за заставленных частных машин, развернуты пожарные автолестницы. Пресс-служба ДЧС Алматы

Елена Беляева
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