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08:00 11.12.2021

В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 превысило 978 тысяч

Фото: Zakon.kz
Зафиксирован резкий спад заболевших коронавирусом в Казахстане. По сравнению с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 80 случаев. В семи регионах страны суточный прирост не превышает 10 случаев, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 100,

  • в Алматы – 34,

  • в Шымкенте – 3,

  • в Акмолинской области – 58,

  • в Актюбинской области – 7,

  • в Алматинской области – 16,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 21,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 18,

  • в Карагандинской области – 82,

  • в Костанайской области – 58,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 73,

  • в СКО – 77,

  • в Туркестанской области – 8.⠀

Всего в стране подтверждено 978 930 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в РК 1132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 193,

  • в Алматы – 76,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 80,

  • в Актюбинской области – 17,

  • в Алматинской области – 31,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 55,

  • в Жамбылской области – 11,

  • в ЗКО – 76,

  • в Карагандинской области – 152,

  • в Костанайской области – 161,

  • в Кызылординской области – 7,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 138,

  • в СКО – 111,

  • в Туркестанской области – 14.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 947 583 человека.

Дана Тургынбай
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