В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 превысило 978 тысяч
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 декабря 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 100,
в Алматы – 34,
в Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 58,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 16,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 21,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 18,
в Карагандинской области – 82,
в Костанайской области – 58,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 73,
в СКО – 77,
в Туркестанской области – 8.⠀
Всего в стране подтверждено 978 930 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За этот же период в РК 1132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 193,
в Алматы – 76,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 80,
в Актюбинской области – 17,
в Алматинской области – 31,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 55,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 76,
в Карагандинской области – 152,
в Костанайской области – 161,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 138,
в СКО – 111,
в Туркестанской области – 14.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 947 583 человека.