В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 превысило 978 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 100,

в Алматы – 34,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 58,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 16,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 21,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 82,

в Костанайской области – 58,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 73,

в СКО – 77,

в Туркестанской области – 8.⠀

Всего в стране подтверждено 978 930 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в РК 1132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 193,

в Алматы – 76,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 80,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 31,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 55,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 76,

в Карагандинской области – 152,

в Костанайской области – 161,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 138,

в СКО – 111,

в Туркестанской области – 14.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 947 583 человека.