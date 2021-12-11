Что делать, если не можете оплатить кредит – ответы АРРФР

1. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске и не могу оплачивать кредит. Подскажите, как мне быть, куда обращаться?

Ответ: С 1 октября 2021 года введен единый обязательный для банков и микрофинансовых организаций порядок урегулирования просроченной задолженности граждан по банковским займам и микрокредитам. Порядок предусматривает проведение кредитором работы по рассмотрению заявления заемщика на реструктуризацию займа исходя из текущей платежеспособности заемщика.

Как пояснили в агентстве, заемщик в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки по договору банковского займа / договору о предоставлении микрокредита вправе обратиться в кредитную организацию для реструктуризации займа с письменным заявлением или иным способом, который прописан в кредитном договоре.

В заявлении необходимо указать причину возникновения просрочки, предложить свои варианты возможной реструктуризации и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие о снижении доходов и невозможности оплачивать по своим обязательствам.

Свой ответ кредитор должен предоставить в течение 15 календарных дней и сообщить:

о согласии с предложенными изменениями в условия договора; о своих предложениях по изменению условий договора; об отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

Условия реструктуризации, предложенные заемщиком или кредитором, могут быть в виде:

снижения ставки вознаграждения;

отсрочки платежа;

изменения метода погашения;

увеличения срока займа;

уменьшения долговой нагрузки (просроченный основной долг, вознаграждение, неустойка и иные виды платежей и комиссий);

самостоятельной реализации недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, или представления отступного путем передачи залогового имущества кредитору, реализации недвижимого имущества, с передачей обязательства покупателю.

Внесение изменений в условия договора осуществляется в течение 15 календарных дней со дня принятия такого решения банком или МФО.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, либо кредитором не были проведены процедуры урегулирования проблемной задолженности и предоставлены мотивированные обоснования, заемщик вправе течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка с предоставлением доказательств обращения в банк, МФО и недостижения с кредитной организацией взаимоприемлемого решения.

На основании обращения заемщика агентство инициирует документальную проверку в отношении кредитной организации.

2. На что обратить внимание перед подписанием кредитного договора?

Ответ: Очень важно подписывать договор только после тщательного изучения условий. Если что-то непонятно, спрашивайте у менеджера банка, если есть возможность, то проконсультируйтесь с юристом.

В агентстве пояснили, что для повышения осведомленности потребителей внедрена норма, предусматривающая приложение к договору банковского займа титульного листа, формат которого един для всех банков.

Текст договора изложен после титульного листа.

Титульный лист должен содержать:

сумму и срок займа; размер и вид ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая, порядок расчета в случае, если ставка вознаграждения является плавающей); размер ГЭСВ; метод и способ погашения; при наличии в договоре права заемщика на частичное или полное досрочное погашение основного долга – информацию о необходимости заемщику для реализации данного права обратиться в банк с соответствующим заявлением; размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по договору; информацию о праве заемщика представить в банк письменное заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах).

3. Сейчас очень много рекламы банков с выгодными кредитными предложениями. На что необходимо обратить внимание перед принятием такого решения?

Ответ: Не спешите оформлять кредит, доверившись заманчивой рекламе. Проведите мониторинг сайтов или мобильных приложений банков второго уровня и проанализируйте их кредитные продукты.

Внимательно изучите их предложения. Узнайте, какова годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по кредиту. ГЭСВ – это сумма всех ваших переплат в годовом выражении, и чем она ниже, тем выгоднее для вас условия кредитования.

Что касается метода погашения, то вы вправе выбрать тот, который является для вас удобным и выгодным. В основном банками повсеместно предлагается аннуитетный метод, при котором на протяжении всего срока кредита заемщик ежемесячно выплачивает равные платежи и основной долг погашается по нарастающей.

Существует также дифференцированный метод, когда основной долг погашается равномерно, но сумма платежей идет по убывающей. При выборе этого метода общий доход семьи должен быть примерно на четверть больше, чем при аннуитетном.

Следует отметить, что выбор метода погашения основывается не только на желании заемщика, поскольку зависит от параметров запрашиваемого займа и финансовой способности заемщика его ежемесячно погашать.

Обратите внимание на сроки кредитования – от них зависит сумма переплаты, если срок кредитования дольше, то и переплата по займу будет больше.

Уточните у менеджера банка, каковы условия частичного или полного досрочного погашения займа, а именно есть ли возможность досрочного погашения на любом этапе без штрафов и переплат.

Согласно банковскому законодательству, банки не вправе взимать неустойку или иные виды штрафных санкций за досрочное погашение займов, за исключением случаев частичного досрочного погашения или полного досрочного погашения основного долга: до шести месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, и до одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше одного года. При этом проценты банку вы будете оплачивать только за фактические дни пользования кредитом.

4. Я обратился в банк для получения отсрочки, но банк мне отказал. Что мне теперь делать?

Ответ: Если вам не удалось достичь согласия с банком, то вы вправе обратиться в агентство. При этом обязательно нужно предоставить подтверждение своего обращения в банк и недостижения взаимоприемлемого решения.

Агентство на основании вашего обращения в рамках своих полномочий инициирует документальную проверку в отношении кредитора и после завершения проверочных мероприятий предоставит оценку действий банку. Обязательно правильно оформляйте обращения – нужно указать свои ФИО и подпись, свой обратный адрес и контактные данные.